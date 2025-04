FC Heitersheim legt im Viertelfinale einen Kavaliersstart hin

Im zweiten Spielabschnitt wogte die Partie hin und her, beide Seiten hatten aussichtsreiche Gelegenheiten. In der 81. Minute verlor Heitersheim den allzu vehement reklamierenden Philipp durch eine Gelb-Rote Karte, aber der Spitzenreiter der Kreisliga A II brachte den Sieg auch in Unterzahl über die Bühne. Im Halbfinale muss die Mannschaft von Daniel Kreisl auswärts bei den SF Eintracht Freiburg antreten.

Auf dem heimischen Kunstrasenplatz ging der FC Heitersheim rasch mit 2:0 in Führung. Bereits in der sechsten Spielminute verwertete Andreas Herrmann per Kopf einen Eckball von Manuel Pfefferle, zwei Minuten darauf ließ Tom Zettl auf Flanke von Robin Philipp das 2:0 folgen. Die SG Sexau/Buchholz markierte in der 16. Minute das Anschlusstor durch Daniel Gutjahr. Einen Großteil des Treffers durfte sich Florian Ries gutschreiben lassen, der den Ball erobert und Gutjahr bedient hatte. Die Antwort der Malteserstädter ließ nicht lange auf sich warten: Noch keine zwei vollen Minuten waren verstrichen, als Kapitän Julien Fünfgeld nach einer Standardsituation zum 3:1 einköpfte. Nachdem die Heimelf einen Aluminiumtreffer verbucht hatte (36.), markierte Gutjahr kurz vor der Pause den erneuten Anschluss. Er selbst führte einen Eckstoß kurz aus, Manuel Messmer legte den Ball zurück auf Gutjahr, und dieser ließ FCH-Schlussmann Rubens Fünfgeld mit einem herrlichen Schlenzer keine Abwehrchance.

Tore: 1:0 Noah Scheer (1.), 2:0 Philipp Hug (13.), 2:1 Erdogan Aldemir (28.), 3:1 Noah Scheer (41. Foulelfmeter), 4:1 Alexander Schillinger (42. Eigentor), 5:1 Lukas Fehrenbach (49.), 6:1 Noah Scheer (69.), 6:2 Daniel Schüber (88.)

Schiedsrichter: Josef Mourad (Mundingen) – Zuschauer: 280

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte gegen Alexander Schillinger (56./SV Endingen/Notbremse)

„Der SV Endingen wollte das Spiel machen, so wie man sie aus der Liga kennt“, sagte Jörg Klausmann, der Trainer der SG Simonswald/Obersimonswald. „Wir hatten eine gute Raumaufteilung und haben die Zweikämpfe angenommen, und die frühe Führung spielte uns natürlich in die Karten.“ Schon in der ersten Minute hatte Noah Scheer die Gastgeber in Führung gebracht. Die Kaiserstühler erwiesen sich als anfällig bei Ballverlusten, und die SG nutzte die Balleroberungen konsequent.

„Wir sind mit großem Vorhaben ins Spiel und hatten wegen der Erfolge in der Liga auch ein gutes Gefühl“, sagte SVE-Coach Florian Metzinger. „Aber Simonswald hat die Chancen effizient genutzt, wir hatten dagegen das Spielglück nicht auf unserer Seite.“ Ein an Noah Scheer verschuldeter Strafstoß sei eine „Fifty-fifty-Entscheidung“ gewesen, so Metzinger. Der Gefoulte selbst verwandelte zum 3:1-Zwischenstand. Gleich darauf mussten die Endinger Lukas Metzinger, den Bruder des Trainers, verletzungsbedingt vom Feld nehmen, und schon in der Folgeminute unterlief den Gästen ein Eigentor. „Das waren etwas viele Nackenschläge in kurzer Zeit“, kommentierte Florian Metzinger.

In der 56. Minute verloren die Endinger auch noch Kapitän Alexander Schillinger durch eine Rote Karte. Schiedsrichter Mourad hatte erst nach einem Foul an Philipp Hug auf Strafstoß entschieden, wurde aber von seinem Assistenten darauf aufmerksam gemacht, dass der Kontakt vor dem Sechzehner stattgefunden hatte. Mourad kassierte daraufhin den Elfmeter, zückte aber wegen „Notbremse“ Rot gegen Schillinger. In Unterzahl glückte den Gästen nur noch etwas Ergebniskosmetik mit dem 6:2. „Schade, es wäre mehr drin gewesen“, sagte Florian Metzinger, und Jörg Klausmann fand: „Der Sieg war verdient, aber ein Tor zu hoch. Wir hoffen aber im Flow zu bleiben.“