FC Heitersheim kassiert vier Platzverweise und scheidet aus

An dieses Pokalspiel werden sich alle Anwesenden vermutlich noch lange Zeit erinnern: Im Qualifikationsspiel zur ersten Runde des Verbandspokals zwischen dem Bezirksligisten FC Heitersheim und dem Landesligisten FC Bad Bellingen traf Bilal Dirani in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit zum 2:2 für den letztjährigen Kreisligisten und souveränen Meister.

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff sah Stürmer Tom Zettl nach einer Tätlichkeit im eigenen Strafraum die rote Karte. Torwart Tim Kodric konnte den anschließenden Foulelfmeter abwehren. Nach dem oben erwähnten Ausgleichstreffer (2:2) und anschließendem Platzverweis kam es noch zu einer weiteren schlechten Nachricht für die Heitersheimer. Der erst kurz zuvor eingewechselte Aslan Ulubiev wurde vom Schiedsrichter ebenfalls vom Platz verwiesen.

In der Verlängerung, in die der Bezirksligist mit nur sieben Feldspieler startete, war der FC Bad Bellingen dann gegen die dezimierten Heitersheimer erwartungsgemäß spielbestimmend und sicherte sich mit vier Toren den Sieg (6:2). Tim Schillinger (2), Luca Nunninger und Samuel Spreter trafen in der Verlängerung, in welcher der FC Heitersheim einen weiteren Platzverweis hinnehmen musste. Beim Schlusspfiff standen also lediglich noch sechs Feldspieler sowie der FCH-Torhüter auf dem Platz.