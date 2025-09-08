FC Heiningen überrollt Jesingen – Frickenhausen setzt Ausrufezeichen

In der Bezirksliga Neckar/Fils sorgte der 3. Spieltag für packende Spiele, späte Tore und ein Debakel für den TSV Jesingen. Tabellenführer Heiningen und Donzdorf marschieren im Gleichschritt, Frickenhausen bleibt oben dran.

Der 1. FC Frickenhausen bleibt ungeschlagen und feierte gegen Geislingen II einen souveränen Heimsieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte brach Claudio Portale per Foulelfmeter den Bann (58.). Nur vier Minuten später erhöhte Denis Köhler auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Robin Feuchter in der 83. Minute. Mit nun sieben Punkten etabliert sich Frickenhausen in der Spitzengruppe. Geislingen II bleibt nach drei Niederlagen Tabellenletzter.

Von der ersten Minute an übernahm Donzdorf die Kontrolle und stellte die Weichen früh auf Sieg. Bereits in der 1. Minute erzielte Jonathan Sedlmayer das 1:0 für die Gäste. Nur zehn Minuten später erhöhte Tolunay Gedik auf 2:0. Donzdorf spielte wie entfesselt weiter, und erneut war es Jonathan Sedlmayer, der in der 19. Minute mit seinem zweiten Treffer die Führung auf 3:0 ausbaute. Auch nach der Pause ließ Donzdorf nicht nach. Melih Karahan traf in der 51. Minute zum 4:0, ehe Josip Škrobić in der 56. Minute das 5:0 markierte. Den Schlusspunkt setzte erneut Josip Škrobić in der 90. Minute mit dem Tor zum 6:0-Endstand.

Denkendorf erwischte einen Traumstart: Schon in der 3. Minute traf Dominik Lleshaj zur Führung. Doch Salach drehte die Partie dank Anastasios Kivotidis (20.) und Rudi Prontkelevic, der doppelt traf (26., 74.). Friedrich Dunz brachte Denkendorf in der 90. Minute noch einmal heran, mehr war aber nicht drin. In der Nachspielzeit schwächte sich Denkendorf zudem durch eine Gelb-Rote Karte gegen Sefa Ipek (94.). ---

Der TSV Oberboihingen fuhr gegen Plochingen seinen ersten Saisonsieg ein. Dominik Alt brachte sein Team früh in Führung (16.) und war auch kurz vor Schluss erneut zur Stelle (87.). Zwischenzeitlich hatte Philipp Röseke auf 2:0 gestellt (36.), ehe Julian Augustin die Gäste noch einmal heranbrachte (56.). Für Plochingen bleibt es nach drei Spieltagen bei null Punkten. ---

Berkheim wartet weiter auf den ersten Treffer der Saison. Gegen Aufsteiger Weilheim/Teck setzte es die dritte Niederlage im dritten Spiel. Mike Tausch erzielte in der 69. Minute den entscheidenden Treffer für die Gäste, die damit bereits ihren zweiten Saisonsieg feiern. ---

Ein Wahnsinnsspiel erlebten die Zuschauer in Nürtingen. Faurndau ging früh durch Dario Pepe (11.) und Roberto Nicolosi (15.) in Führung. Doch Türkspor kämpfte sich zurück: Alperen Kidik verkürzte (40.), ehe Tom Janik kurz vor der Pause wieder zuschlug (45.+2). Nach der Pause brachte Nikita Levenko die Gastgeber per Doppelschlag vom Punkt zurück (47., 81.). In der Nachspielzeit schien das Remis perfekt, doch in der 100. Minute (!) sicherte Louis De Giulio den viel umjubelten Auswärtssieg für Faurndau. --- Gestern, 15:30 Uhr SV Ebersbach/Fils Ebersbach/F. TSV RSK Esslingen RSK Essling. 2 1 Abpfiff Ebersbach bleibt zu Hause eine Macht. Fabio Brandner brachte die Gastgeber früh in Front (9.). Kurz vor der Pause glich Maurice Regber für den Aufsteiger aus (45.). Doch direkt nach Wiederbeginn sorgte Manuel Tamas für den 2:1-Endstand (48.). Damit festigt Ebersbach Platz vier, Esslingen bleibt im Tabellenkeller. --- Gestern, 15:30 Uhr 1. FC Heiningen FC Heiningen TSV Jesingen TSV Jesingen 8 1

Ein Fußballfest in Heiningen: Der Tabellenführer überrollte Jesingen nach Belieben. Schon nach 24 Minuten stand es 5:0 durch Treffer von Bent Hofele (2., 13.), Safa Gürbüz (10., 24.) und Carmelo Trumino (22.). Nach dem Seitenwechsel legten Kevin Vincek (69.), Alexander Meyer (82.) und Alperen Karaceylan (83.) nach. Erst kurz vor Schluss erzielte Alessio Setzu per Handelfmeter den Ehrentreffer für Jesingen (88.). Heiningen bleibt mit makelloser Bilanz und 17 Toren an der Spitze.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________