FC Heidenheim - VfB Stuttgart: Mutter-Tochter-Glück bei VIP-Premiere

– Foto: Imago

Das Herz von Württemberg schlägt am kommenden Sonntag, 22. Februar, in der Voith-Arena. Wenn der 1. FC Heidenheim den VfB Stuttgart zum prestigeträchtigen Duell in der Bundesliga empfängt, wird die Atmosphäre elektrisierend sein. Für eine Gewinnerin wird dieser Abend jedoch weit mehr als ein gewöhnlicher Stadionbesuch: Luise Czaja aus Herrenberg hat sich gegen eine riesige Konkurrenz durchgesetzt. Unter 750 Teilnehmern, die über die Instagram-Seite von FuPa Württemberg ihr Glück versuchten, fiel das Los auf die 34-Jährige. Gemeinsam mit ihrer Tochter wird sie das Spiel von der Haupttribüne aus verfolgen – inklusive aller Vorzüge, die der VIP-Bereich zu bieten hat.

Für Luise Czaja ist der Gewinn die Krönung einer jahrelangen Treue. „Ich freue mich riesig über den Gewinn“, strahlt die Gewinnerin, deren Herz bereits seit über einem Jahrzehnt für den Club aus Cannstatt schlägt. „Ich bin über zehn Jahre Fan des VfB Stuttgart“, erklärt sie stolz. Trotz dieser langen Zeit als Anhängerin betritt sie am Sonntagabend Neuland. Die Voith-Arena in Heidenheim war für sie bisher ein weißer Fleck auf der Landkarte ihrer Fan-Historie: „Ich war noch nie im Stadion in Heidenheim. Es ist also eine Premiere für mich.“ Es ist die pure Vorfreude auf ein Duell, das in der Region elektrisiert und nun für sie einen ganz persönlichen Rahmen erhält.

Der Fußball ist für die Herrenbergerin kein fremdes Terrain, doch die Perspektive am Sonntag wird eine völlig andere sein als gewohnt. Während sie sonst das Geschehen bodenständig verfolgt, wartet nun das VIP-Programm des 1. FC Heidenheim. „Auch als VIP war ich noch nie bei einem Fußballspiel“, gesteht sie. Das Paket von FuPa lässt dabei keine Wünsche offen: Ein reservierter VIP-Parkplatz direkt am Stadion sorgt für eine entspannte Anreise, bevor es in die exklusiven Räumlichkeiten der Haupttribüne geht. Dort wartet nicht nur hochwertiges Essen auf die Gewinner, sondern auch der Komfort, das Spielgeschehen aus der besten Sichtweise zu verfolgen. Für Luise Czaja schließt sich damit ein Kreis, denn ihre Verbindung zum Sport ist tief verwurzelt: „Ich bin fußballbegeistert und habe privat früher oft Fußball gespielt, aber nicht im Verein.“

Das schönste Geschenk für die nächste Generation

Besonders emotional wird der Abend durch die Begleitung, die Luise Czaja gewählt hat. An ihrer Seite wird ihre Tochter Rahel die Reise nach Heidenheim antreten. Für die kleine Nachwuchsanhängerin könnte der Zeitpunkt kaum besser gewählt sein, denn in ihrem Kalender steht ein großes Ereignis bevor. „Ich werde mit meiner Tochter Rahel zum Spiel fahren. Sie feiert am kommenden Dienstag ihren siebten Geburtstag“, berichtet die glückliche Mutter. Ein VIP-Besuch bei einem Bundesliga-Spiel als Auftakt in die Geburtstagswoche – ein Traum für jedes Kind, das mit dem Brustring aufgewachsen ist. Die Leidenschaft wurde offensichtlich vererbt: „Das ist dann ein sehr schönes Geschenk für sie, denn sie ist auch ein großer VfB-Fan.“

Flutlicht und Gänsehaut in der Voith-Arena

Wenn am Sonntag um 19:30 Uhr das Flutlicht über der Voith-Arena angeht, wird die Anspannung auf den Rängen greifbar sein. Es geht um Prestige, um Punkte in der Bundesliga und um die Vorherrschaft in Württemberg. Für Luise Czaja und die kleine Rahel wird es ein unvergesslicher Moment sein, wenn sie den VfB Stuttgart aus nächster Nähe verfolgen können.