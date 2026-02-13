FC Heeseberg startet mit Testspiel in Eilsleben ins neue Jahr

– Foto: Danny Taubert

Der FC Heeseberg aus der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 bestreitet am Samstag sein erstes Testspiel nach längerer Pause. Die Mannschaft gastiert um 14:00 Uhr beim Eilslebener SV. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in Eilsleben (Ovelgünner Str. 9, 39365 Eilsleben).

In einem Instagram-Beitrag kündigte der Verein den Neustart als „Matchday“ an. Demnach liegt das letzte Pflichtspiel bereits mehr als drei Monate zurück. Auch reguläres Training sei in dieser Zeit kaum möglich gewesen. Stattdessen habe der FC Heeseberg eine dreiwöchige Vorbereitung absolviert, die nach eigenen Angaben improvisiert, abwechslungsreich und dennoch sehr intensiv verlaufen sei.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen will das Team im ersten Test „Vollgas geben“ und zeigen, dass es nach der langen Unterbrechung weiterhin wettbewerbsfähig ist. Der Verein rief zudem dazu auf, die Mannschaft vor Ort zu unterstützen, auch wenn es sich lediglich um ein Testspiel handelt.