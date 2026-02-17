FC Heeseberg gewinnt erstes Testspiel des Jahres

– Foto: Manuel Lasner und Sophia Grope

Der FC Heeseberg ist mit einem Erfolgserlebnis in das Jahr 2026 gestartet. Im ersten Testspiel der Wintervorbereitung setzte sich der Bezirksligist aus der Staffel 2 mit 3:2 beim Eilslebener SV durch.

Am Samstag absolvierte die Mannschaft ihre erste Einheit unter regulären Bedingungen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten fand der FC Heeseberg zunehmend besser in die Partie und zeigte im weiteren Verlauf eine ordentliche Leistung. Am Ende stand ein verdienter 3:2-Erfolg.

Der Sieg markiert einen gelungenen Auftakt in die Vorbereitung, auch wenn im weiteren Verlauf noch Steigerungspotenzial gesehen wird. Der Dank gilt dem Eilslebener SV für ein faires Testspiel.