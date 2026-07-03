FC Hechingen überzeugt, Grosselfingen feiert gelungenen Auftakt

Der zweite Turniertag begann mit der Begegnung zwischen dem FC Grosselfingen und der SG Ringingen/FC Killertal II. In einer umkämpften Partie genügte dem FC Grosselfingen ein Treffer zum 1:0-Erfolg. Damit gelang der Mannschaft ein gelungener Einstieg in das Turnier.

Anschließend griff auch der Titelverteidiger ins Geschehen ein. Der FC Hechingen ließ dem TSV Boll kaum Chancen und setzte sich mit 4:1 durch. Mit dem klaren Erfolg gelang dem Titelverteidiger ein überzeugender Start in den Hohenzollern-Pokal.

Wertungsspiel für Rangendingen

Die ursprünglich angesetzte Begegnung zwischen dem TSV Stein 1923 und dem SV Rangendingen wurde mit 1:0 für den SV Rangendingen gewertet. Der TSV Stein hatte seine Teilnahme am Turnier bereits vor Beginn wegen Spielermangels absagen müssen.

Spannung vor dem nächsten Turniertag

Am morgigen Samstag wird die Vorrunde mit weiteren Begegnungen fortgesetzt. Auf dem Spielplan stehen die Partien zwischen dem FV Bisingen und dem TSV Boll, der SGM FC Wessingen/FV Bisingen II/FC Grosselfingen gegen die SG Ringingen/FC Killertal II, der bereits mit 1:0 für den TSV Stetten Hechingen gewerteten Begegnung gegen den TSV Stein 1923 sowie den Duellen FC Grosselfingen gegen FC Steinhofen und Sportfreunde Sickingen gegen den FC Hechingen. Damit stehen die nächsten richtungsweisenden Spiele im Kampf um den Einzug in die K.-o.-Runde bevor.