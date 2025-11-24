FC Hechingen überrascht den Spitzenreiter SGM Deißlingen/Lauffen

Nur das Spiel am Samstag konnte in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern stattfinden, hier sorgte der FC Hechingen für eine große Überraschung und brachte dem Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen die erste Saisonniederlage bei. Alle restlichen Spiele am Sonntag wurden aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt und teilweise schon neu angesetzt.

Der FC Hechingen setzte sich überraschend gegen den Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen mit 2:1 durch und sammelte wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Die Hechingener profitierten von einer frühen Führung durch Hermann Gaksteder (11.), doch der Spitzenreiter egalisierte spät durch Daniel Matt (87.). In der Nachspielzeit sorgte ein Eigentor von Maurice Roth (90.+6) für die Entscheidung zu Gunsten des Aufsteigers. In der Tabelle bleibt Deißlingen/Lauffen mit 40 Punkten Erster, während Hechingen mit nun 20 Punkten auf Rang 13 klettert und die Abstiegszone vorerst auf Distanz hält.

