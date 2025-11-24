 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

FC Hechingen überrascht den Spitzenreiter SGM Deißlingen/Lauffen

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 17. Spieltags 

Nur das Spiel am Samstag konnte in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern stattfinden, hier sorgte der FC Hechingen für eine große Überraschung und brachte dem Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen die erste Saisonniederlage bei. Alle restlichen Spiele am Sonntag wurden aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt und teilweise schon neu angesetzt.

---

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
2
1
Abpfiff

Der FC Hechingen setzte sich überraschend gegen den Tabellenführer SGM Deißlingen/Lauffen mit 2:1 durch und sammelte wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Die Hechingener profitierten von einer frühen Führung durch Hermann Gaksteder (11.), doch der Spitzenreiter egalisierte spät durch Daniel Matt (87.). In der Nachspielzeit sorgte ein Eigentor von Maurice Roth (90.+6) für die Entscheidung zu Gunsten des Aufsteigers. In der Tabelle bleibt Deißlingen/Lauffen mit 40 Punkten Erster, während Hechingen mit nun 20 Punkten auf Rang 13 klettert und die Abstiegszone vorerst auf Distanz hält.
---

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
14:00

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
14:00

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
14:00

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
14:00

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
14:00live

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
14:00

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
14:30

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
14:00

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---






