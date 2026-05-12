FC Hausen zieht acht Nachwuchsspieler hoch

Stehend (von links): Nick Karle, Max Waßmer, Tom Lenz und Max Lauer; sitzend (von links): Nico Dreher, Jonas Lex, Raphael Behringer und Lionel Rieckman | Foto: FC Hausen

Der FC Hausen kann zur kommenden Saison gleich acht Neuzugänge aus den eigenen Reihen begrüßen. "Dank der erfolgreichen Jugendarbeit der vergangenen Jahre rücken acht talentierte Spieler aus dem Landesliga-Kader der A-Jugend in die erste Aktivmannschaft auf. Der Verein unterstreicht damit erneut seine Philosophie, konsequent auf die Förderung eigener Nachwuchsspieler zu setzen", teilte der A-Kreisligist mit.

Folgende Spieler gehören künftig zum Kader der ersten Mannschaft: Raphael Behringer, Nico Dreher, Nick Karle, Max Lauer, Tom Lenz, Jonas Lex, Lionel Rieckmann und Max Waßmer. Mit der U19 der SG Hausen-Zell waren die Junioren in der vergangenen Saison in die Landesliga aufgestiegen. Die noch einen Spieltag laufende Runde wird das Team als Tabellenfünfter im sicheren Mittelfeld, fernab des Abstiegskampfes, beenden. Ein Quintett (Dreher, Karle, Lex, Rieckmann, Waßmer ) kam auch schon für die erste Mannschaft in der Kreisliga A zum Einsatz. "Der FC Hausen freut sich darauf, die jungen Spieler auf ihrem weiteren sportlichen Weg zu begleiten und ihnen den nächsten Schritt im Aktivenbereich zu ermöglichen", heißt es abschließend seitens des Vereins.