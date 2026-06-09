FC Hausen verpflichtet Marvin Eisenhut und Daniel Kiefer

Der FC Hausen wird eine überzeugende Saison in der Kreisliga A West definitiv auf dem dritten Tabellenplatz beenden. Derweil steht im Sommer ein Wechsel auf der Trainerposition an: Michael Brunner wird die Mannschaft dann an Sascha Dreher und Daniel Ruch übergeben. Und im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen intensiv am Kader für die kommende Saison. So werden aus dem eigenen Nachwuchs acht A-Junioren in den Aktivbereich aufrücken. Nun gab der A-Kreisligist außerdem zwei externe Zugänge bekannt.
Zum einen verstärken die Hausener ihr Mittelfeld mit Marvin Eisenhut. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum 1. Juli 2026 vom FC Auggen nach Hausen. "Marvin bringt neben seiner Erfahrung vor allem spielerische Qualitäten mit, die das Mittelfeld des FCH bereichern werden. Seine Übersicht, seine Ruhe am Ball sowie seine Fähigkeit, mit entscheidenden Pässen Chancen zu kreieren, zeichnen ihn besonders aus", heißt es seitens der Hausener.
Nach seiner ersten Aktivstation beim SV Opfingen absolvierte er in dieser Runde 22 Kreisliga-A-Einsätze für die Auggener Reserve. "Mit seiner Spielintelligenz und seiner Präsenz im Zentrum soll er künftig wichtige Impulse für das Spiel des FC Hausen setzen", so sein neuer Club weiter.
Zum anderen wechselt Offensivspieler Daniel Kiefer zum 1. Juli 2026 vom FC Wehr nach Hausen. Der 26-Jährige "bringt reichlich Erfahrung und Qualität für die Angriffsreihe mit. Besonders seine Torgefahr sowie sein starker rechter Fuß zeichnen ihn aus und machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für die Offensive des FC Hausen. Mit seiner Erfahrung, seinem Offensivdrang und seiner Abschlussstärke soll Daniel künftig wichtige Impulse im Angriffsspiel setzen und die Mannschaft auf ihrem weiteren Weg unterstützen", teilte der FCH mit.
Kiefer hat sich in der Wehrer Reserve zur Stammkraft entwickelt und verzeichnete in der noch laufenden Kreisliga-B-Saison bisher zehn Tore und fünf Vorlagen aus 22 Spielen. Überdies traf er im April bei seinem Bezirksliga-Debüt im Wehrer Dress auf Anhieb.