FC Hausen verpflichtet Marvin Eisenhut und Daniel Kiefer

Neuzugang Daniel Kiefer (Mitte) mit dem künftigen Coach Sascha Dreher (links) und Sportchef Andreas Boos | Foto: FC Hausen

Der FC Hausen wird eine überzeugende Saison in der Kreisliga A West definitiv auf dem dritten Tabellenplatz beenden. Derweil steht im Sommer ein Wechsel auf der Trainerposition an: Michael Brunner wird die Mannschaft dann an Sascha Dreher und Daniel Ruch übergeben. Und im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen intensiv am Kader für die kommende Saison. So werden aus dem eigenen Nachwuchs acht A-Junioren in den Aktivbereich aufrücken. Nun gab der A-Kreisligist außerdem zwei externe Zugänge bekannt.

Zum einen verstärken die Hausener ihr Mittelfeld mit Marvin Eisenhut. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum 1. Juli 2026 vom FC Auggen nach Hausen. "Marvin bringt neben seiner Erfahrung vor allem spielerische Qualitäten mit, die das Mittelfeld des FCH bereichern werden. Seine Übersicht, seine Ruhe am Ball sowie seine Fähigkeit, mit entscheidenden Pässen Chancen zu kreieren, zeichnen ihn besonders aus", heißt es seitens der Hausener.