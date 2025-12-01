FC Hausen vergoldet den November mit sechstem Sieg in Folge

Der SV Schopfheim bleibt ein Verfolger des TuS Kleines Wiesental, der in der Fußball-Kreisliga A West schon Herbstmeister ist. Der SV Karsau beendet derweil seine Negativserie.

Ismail Palit kommt sich vor, als würde er seit drei Wochen immer dieselbe Platte auflegen. Im Heimspiel gegen den FC Hausen konnte der Trainer des FC Wallbach einmal mehr nur eine „Notelf“ aufbieten. „Wir sind dabei fast schon eingespielt und können weitgehend mithalten“, sagte er nach der 0:2-Niederlage, sodass der FCW bei nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen steht.

Gästetrainer Michael Brunner dagegen fand: „Wir haben in der ersten Halbzeit den Gegner unter Druck gesetzt und auch unsere Chancen schnell verwertet.“ Nach einer Ecke erzielte Till Denner per Kopf die Führung (12.), Yunus Kilic vergab zwei Hochkaräter zum Ausgleich – und der FC Hausen erhöhte auf 2:0. Nachdem Daniele Amoruso im Strafraum gefoult worden war, verwandelte Marco Fritzsche den fälligen Elfmeter (24.).