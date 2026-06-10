FC Hausen II startet mit neuem Trainer und vier Zugängen in die Saison

Beim FC Hausen stehen die Zeichen vor der neuen Spielzeit in der Kreisliga C auf Aufbruch. Mit Ralf Maier übernimmt ein neuer Trainer die Verantwortung für die Mannschaft. Gleichzeitig verstärken vier Neuzugänge den Kader und sollen dazu beitragen, dass sich das Team in der kommenden Saison in der Spitzengruppe etablieren kann, wie der FCH zu den Planungen seiner zweiten Mannschaft mitteilte.
"Mit Ralf Maier konnte der Verein einen Trainer gewinnen, der die Mannschaft weiterentwickeln und neue Impulse setzen soll. Gemeinsam mit dem Team arbeitet er bereits intensiv an der Vorbereitung auf die neue Saison. Das erklärte Ziel ist es, in der Kreisliga C eine gute Rolle zu spielen und möglichst weit oben in der Tabelle mitzuhalten", so der FCH. Maier kommt aus einer zweijährigen Trainerpause, zuletzt betreute er die Spvgg. Utzenfeld.
Auch personell hat sich beim FC Hausen einiges getan. Mit Patrick Bosl, Paul-Andrei Demeter, Fabian Maier (alle Spvgg. Utzenfeld) und Tim Wrenger (FV Fahrnau) stoßen vier neue Spieler zur Mannschaft. "Die Neuzugänge bringen zusätzliche Qualität und mehr Möglichkeiten in den verschiedenen Mannschaftsteilen mit. Sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld und Sturm soll der Konkurrenzkampf belebt und die Mannschaft insgesamt breiter aufgestellt werden", heißt es weiter.
Die Verantwortlichen des Vereins zeigen sich erfreut über die Entwicklungen und blicken optimistisch auf die kommende Spielzeit. Die Integration der neuen Spieler verläuft laut Vereinsangaben positiv, und auch die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam gestaltet sich vielversprechend. Mit einer Mischung aus bewährten Kräften und frischen Impulsen möchte der FC Hausen die Voraussetzungen schaffen, um in der Kreisliga C eine erfolgreiche Saison zu spielen und sich im oberen Tabellenbereich zu etablieren.