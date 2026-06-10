FC Hausen II startet mit neuem Trainer und vier Zugängen in die Saison

FCH-Sportchef Andreas Boos (links) und der neue Reservetrainer Ralf Maier | Foto: FC Hausen

Beim FC Hausen stehen die Zeichen vor der neuen Spielzeit in der Kreisliga C auf Aufbruch. Mit Ralf Maier übernimmt ein neuer Trainer die Verantwortung für die Mannschaft. Gleichzeitig verstärken vier Neuzugänge den Kader und sollen dazu beitragen, dass sich das Team in der kommenden Saison in der Spitzengruppe etablieren kann, wie der FCH zu den Planungen seiner zweiten Mannschaft mitteilte.

"Mit Ralf Maier konnte der Verein einen Trainer gewinnen, der die Mannschaft weiterentwickeln und neue Impulse setzen soll. Gemeinsam mit dem Team arbeitet er bereits intensiv an der Vorbereitung auf die neue Saison. Das erklärte Ziel ist es, in der Kreisliga C eine gute Rolle zu spielen und möglichst weit oben in der Tabelle mitzuhalten", so der FCH. Maier kommt aus einer zweijährigen Trainerpause, zuletzt betreute er die Spvgg. Utzenfeld.