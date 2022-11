FC Hausen bestraft jeden Fehler des TuS Kleines Wiesental

Bereits zum dritten Mal in der Saison konnte ein Verein keine Mannschaft in der Kreisliga A West stellen; die Partie des SV Herten II gegen Hauingen wurde mit 0:3 gewertet – Hauingen baute somit den Vorsprung auf Platz drei auf fünf Punkte aus. Inzwischen liegt auch die Wertung der Partie zwischen dem SV Weil II und Bamlach-Rheinweiler vor, die in der Vorwoche beim Stand von 1:2 in der Nachspielzeit abgebrochen wurde. Wie erwartet gingen die Punkte an Weil. Aufsteiger Bamlach-Rheinweiler zeigte eine gute Reaktion und holte gegen die Verbandsliga-Reserve des FV Lörrach-Brombach ein 3:3.

„Wir hatten nach der Niederlage in Schopfheim (1:2) etwas gutzumachen“, stellte Michael Brunner, der Trainer des FC Hausen, fest. Die Voraussetzungen waren ungünstig, denn in Adrian Gräßlin und Bernhard Wunderlich fehlten zwei Stützen der Mannschaft. Allerdings hatte auch Gegner Kleines Wiesental mit Ausfällen zu kämpfen.

Fotogalerie: FC Hausen bezwingt den TuS Kleines Wiesental

„Die erste Halbzeit war ausgeglichen, danach haben wir das Spiel bestimmt und jeden Fehler bestraft“, fasste Brunner die Partie zusammen und stellte heraus, dass gerade junge Spieler wie Simon Reichert oder die Ernst-Zwillinge Jonas und Paul (Letzterer sorgte mit dem 2:1 für die entscheidende Wegmarkung) immer stärker in die Verantwortung wachsen.

Mit einem Doppelschlag sorgte Justin Gutmann für die 4:1-Führung, kurz vor Schluss verkürzte Finn Kuttler für die Gäste zum 4:2-Endstand. FC-Trainer Brunner freute sich über die konstante Saisonleistung und die Etablierung im Mittelfeld, warnte aber zugleich, dass „auch nach unten rasch viel möglich sein kann“.