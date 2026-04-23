FC Hausen ab Sommer mit neuem Trainerteam

Der FC Hausen hat sein neues Trainerteam für die kommende Saison offiziell präsentiert. Die Nachfolge von Michael Brunner wird Sascha Dreher antreten. Der 47-Jährige war von 2020 bis September 2022 als Coach beim Bezirksligisten SG FC Wehr-Brennet engagiert. Seit 2023 trainiert Dreher die A-Junioren der SG Zell-Hausen, die derzeit in der U-19-Landesliga spielt. Das Nachwuchsteam betreut er mit seinem Assistenten Daniel Ruch, der auch bei der ersten FCH-Mannschaft dann das Amt des Co-Trainers bekleiden wird. Den Trainerstab komplettieren Torwarttrainer Michael Brutschin und Betreuer Achim Treiber.
"Der FC Hausen bedankt sich zugleich herzlich beim bisherigen Trainerteam - Michael Brunner, Dustin Heumesser und Tony Schmidt - für die engagierte und erfolgreiche Arbeit und wünscht für den weiteren Verlauf der Saison viel Erfolg", teilte der A-Kreisligist mit. In der West-Staffel liegt der FCH derzeit auf dem dritten Tabellenplatz und mischt im Aufstiegsrennen zur Bezirksliga mit.
Brunner, früher als Torwart im Verein aktiv, fungiert seit Januar 2022 als Trainer der ersten Mannschaft. Dass die Amtszeit des 32-Jährigen im Sommer enden wird, war seit geraumer Zeit bekannt. Im Kreisliga-Tipp von FuPa hatte Brunner dies kürzlich bestätigt (Michael Brunner, FC Hausen: "Wir sind nicht zufällig so gut gestartet"). "Der Verein wollte frischen Wind hineinbringen – das hört sich vielleicht etwas seltsam an, wenn man oben steht. Mir wurde aber klar kommuniziert, dass der Verein mit mir in einer anderen Funktion plant. Es ist aber noch nichts spruchreif. Ich habe mir jedenfalls nichts vorgenommen", hatte Brunner Mitte April zu Protokoll gegeben.