FC Hausen ab Sommer mit neuem Trainerteam

Sportchef Andreas Boos (von links) mit dem künftigen Trainerstab des FC Hausen:, Betreuer Achim Treiber, Chefcoach Sascha Dreher, Assistenzcoach Daniel Ruch und Torwartrainer Michael Brutschin | Foto: Verein

Der FC Hausen hat sein neues Trainerteam für die kommende Saison offiziell präsentiert. Die Nachfolge von Michael Brunner wird Sascha Dreher antreten. Der 47-Jährige war von 2020 bis September 2022 als Coach beim Bezirksligisten SG FC Wehr-Brennet engagiert. Seit 2023 trainiert Dreher die A-Junioren der SG Zell-Hausen, die derzeit in der U-19-Landesliga spielt. Das Nachwuchsteam betreut er mit seinem Assistenten Daniel Ruch, der auch bei der ersten FCH-Mannschaft dann das Amt des Co-Trainers bekleiden wird. Den Trainerstab komplettieren Torwarttrainer Michael Brutschin und Betreuer Achim Treiber.

"Der FC Hausen bedankt sich zugleich herzlich beim bisherigen Trainerteam - Michael Brunner, Dustin Heumesser und Tony Schmidt - für die engagierte und erfolgreiche Arbeit und wünscht für den weiteren Verlauf der Saison viel Erfolg", teilte der A-Kreisligist mit. In der West-Staffel liegt der FCH derzeit auf dem dritten Tabellenplatz und mischt im Aufstiegsrennen zur Bezirksliga mit.