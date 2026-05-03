FC Hauingen verlängert mit seinem Trainerteam

Seit der Winterpause 2025/26 gemeinsam verantwortlich für die Hauinger Bezirksliga-Mannschaft: Matthias Grether (links) und Patrick Maier-Blanc | Fotos: Adrian Bauer/Admin

Der FC Hauingen hat bekannt gegeben, dass Matthias Grether und Patrick Maier-Blanc auch in der kommenden Saison das Trainerteam der ersten Mannschaft bilden werden. „Seit der Übernahme in der Winterpause ist eine deutlich positive sportliche sowie mannschaftliche Entwicklung innerhalb des Teams erkennbar. In Verbindung mit den sehr konstruktiven und vertrauensvollen Gesprächen hat dies den Verein darin bestärkt, die Zusammenarbeit frühzeitig über die laufende Saison hinaus zu verlängern. Damit setzt der FC Hauingen bewusst auf Kontinuität, Stabilität und eine nachhaltige sportliche Entwicklung“, teilte der Bezirksligist mit.

„Auch mit den Spielern wurden frühzeitig Gespräche geführt. Dabei erhielt der Verein nahezu durchgehend positive Rückmeldungen sowie die Zusagen des bestehenden Kaders für die kommende Spielzeit“, so der FCH in seiner Mitteilung weiter. „Diese frühzeitigen Entscheidungen ermöglichen es dem FC Hauingen, die Kader- und Saisonplanung strukturiert und vorausschauend fortzuführen. Gleichzeitig wird die Grundlage geschaffen, den Fokus weiterhin konsequent auf die sportliche Weiterentwicklung und die langfristigen Ziele des Vereins zu richten.“