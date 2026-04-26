FC Hauingen rockt in Unterzahl das Kellerduell bei den SF Schliengen

Die Schlüchttäler dürften so langsam den Sekt kalt stellen. Der Klassenerhalt scheint für die Mannschaft von Trainer Michael Gallmann („Unsere Festung am Hasenwald hat wieder gehalten“) nach dem fünften Sieg in der Rückserie praktisch in trockenen Tüchern, der FCS schielt mit nun 33 Punkten sogar noch in Richtung Tabellenplatz vier. Bei sieben Zählern Rückstand auf den FC Schönau und einem Nachholspiel in der Hinterhand haben die Schlüchttäler hierfür noch alle Chancen.

Es war auch das Duell der derzeit beiden besten Torjäger der Liga. Hier SG-Schützenkönig David Scheu, der per Elfmeter zum 1:3 für die Gäste traf – sein nunmehr 31. Saisontreffer. Dort Nico Reichardt, der in der dritten Minute der Nachspielzeit mit dem 4:1 die Partie endgültig entschied. Der Zweikampf der Torjäger endete zwar unentschieden, doch glücklich dürfte am Ende nur Reichardt ob der drei Punkte für seine Equipe gewesen sein. „Wir waren Schlüchttal in allen Belangen unterlegen“, räumte Sylvio Kech, Trainer der SG Stühlingen/Weizen, ein.