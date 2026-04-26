 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

FC Hauingen rockt in Unterzahl das Kellerduell bei den SF Schliengen

Riccardo Scicchitano macht für den TuS Lörrach-Stetten die 100 voll

von Werner Hornig (BZ) · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser
„Unglaublich, wie er auf dem Platz aufblüht“: Der 42-jährige Matthias Grether (rechts, gegen Denis Hollenwäger) aus dem Hauinger Trainerteam erzielte nach seiner Einwechslung zwei Treffer und gab die Vorlage zum 3:1. | Foto: Matthias Konzok
„Unglaublich, wie er auf dem Platz aufblüht“: Der 42-jährige Matthias Grether (rechts, gegen Denis Hollenwäger) aus dem Hauinger Trainerteam erzielte nach seiner Einwechslung zwei Treffer und gab die Vorlage zum 3:1. | Foto: Matthias Konzok

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BZL Hochrhein

Gestern, 16:00 Uhr
SF Schliengen
SF SchliengenSchliengen
FC Hauingen
FC HauingenHauingen
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Die Fußballer des FC Hauingen feiern bei den SF Schliengen einen 6:1-Sieg. Dabei spielen die Gäste über eine Stunde in Unterzahl. Die Sportfreunde zeigen sich im Kellerduell der Bezirksliga planlos. Zum Spielbericht: FC Hauingen rockt in Unterzahl das Kellerduell bei den SF Schliengen (BZ-Plus)

Tore: 0:1 Rietz (4.), 1:1 Hollenwäger (37.), 1:2 Meier (42./ET), 1:3 Schurtz (45.), 1:4 Grether (48.), 1:5 Schurtz (65.), 1:6 Grether (69.). Rot: Meier (27./Hauingen/Notbremse).

Gestern, 16:00 Uhr
FC Schlüchttal
FC SchlüchttalSchlüchttal
SG Stühlingen/Weizen
SG Stühlingen/WeizenSG Stühlingen/Weizen
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Abpfiff
Die Schlüchttäler dürften so langsam den Sekt kalt stellen. Der Klassenerhalt scheint für die Mannschaft von Trainer Michael Gallmann („Unsere Festung am Hasenwald hat wieder gehalten“) nach dem fünften Sieg in der Rückserie praktisch in trockenen Tüchern, der FCS schielt mit nun 33 Punkten sogar noch in Richtung Tabellenplatz vier. Bei sieben Zählern Rückstand auf den FC Schönau und einem Nachholspiel in der Hinterhand haben die Schlüchttäler hierfür noch alle Chancen.

Es war auch das Duell der derzeit beiden besten Torjäger der Liga. Hier SG-Schützenkönig David Scheu, der per Elfmeter zum 1:3 für die Gäste traf – sein nunmehr 31. Saisontreffer. Dort Nico Reichardt, der in der dritten Minute der Nachspielzeit mit dem 4:1 die Partie endgültig entschied. Der Zweikampf der Torjäger endete zwar unentschieden, doch glücklich dürfte am Ende nur Reichardt ob der drei Punkte für seine Equipe gewesen sein. „Wir waren Schlüchttal in allen Belangen unterlegen“, räumte Sylvio Kech, Trainer der SG Stühlingen/Weizen, ein.

Tore: 1:0 Blatter (3.), 2:0 Baschnagel (57.), 3:0 Baumgärtner (84.), 3:1 D. Scheu (89./FE), 4:1 Reichardt (90.+3).

Zum kompletten Spieltagsbericht: Riccardo Scicchitano macht für den TuS Lörrach-Stetten die 100 voll (BZ-Plus)