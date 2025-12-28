FC Hauingen: Grether und Maier-Blanc übernehmen Bezirksliga-Team

Der FC Hauingen hat die Trainerfrage für die restliche Spielzeit geklärt. Wie der Bezirksligist mitteilte, habe sich der Verein "nach intensiven internen Gesprächen und sorgfältiger Abwägung aller Möglichkeiten entschieden, die Trainerposition für die Rückrunde intern zu besetzen". Zunächst bis zum Sommer übernehmen Matthias Grether und Patrick Maier-Blanc gemeinsam die Mannschaft. Das Duo tritt die Nachfolge von Mick Fahr an, der seine Tätigkeit beim FC Hauingen nach insgesamt neuneinhalb Jahren, davon achteinhalb Spielzeiten bei der ersten Mannschaft, mit dem Abschluss der Hinrunde beendet hat.

"Der Verein ist zu dem Entschluss gekommen, dass diese Konstellation die beste Lösung für das gesamte Team darstellt. Beide kennen die Mannschaft sowie die Vereinsstrukturen sehr gut, da sie bereits zuvor als Co-Trainer tätig waren. Diese Kontinuität soll dazu beitragen, der Mannschaft Stabilität und Verlässlichkeit für die kommende Rückrunde zu geben", heißt es seitens des FC Hauingen.