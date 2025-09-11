 2025-09-10T07:23:22.987Z

„Quatschen jeden Tag über Fußball“: Joshua Vogt (vorne), Kapitän des FC Hauingen | Foto: Gerd Gründl
FC Hauingen: Die drei Vogt-Brüder und ihr doppeltes Familienprojekt

Bezirksligatipp mit Joshua Vogt, Kapitän des FC Hauingen

Die Vogts sind eine fußballverrückte Familie. Joshua Vogt kickt mit beiden Brüdern für Bezirksligist FC Hauingen. Auch beruflich verfolgen die Vogts ein Familienprojekt.

In der Fußball-Bundesliga gab es seit Gründung im Jahr 1963 bisher nur ein einziges Brüdertrio, das in der Beletage auflief – indes nie alle drei zur selben Zeit für den selben Verein. In der Bezirksliga Hochrhein dagegen betreten in dieser Saison gleich zwei Brüdertrios für den selben Club das Spielfeld. Beim SV Buch sind dies Frank, Luca und Marco Holzapfel. Für den FC Hauingen laufen Mittelfeldspieler Aaron (27), Torwart David (23) und Verteidiger Joshua Vogt (29) gemeinsam auf.

In der Vorsaison waren es bei Hauingen mit Max, Moritz und Tobias Keller sogar zwei Brudertrios. Tobias Keller hat aufgrund einer Verletzung seine Laufbahn aber (vorläufig) beendet. Somit besitzen die Vogt-Brüder das Alleinstellungsmerkmal beim FCH.

