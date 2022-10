FC Harmlos gegen SV Ungefährlich – Nullnummer in Hasselt -Landesliga: Knapp 100 Zuschauer sehen im IGETEC-Sportpark eine triste Nullnummer zwischen der SGE Bedburg-Hau und den SF Broekhuysen.

Viele Treffer waren im kreisinternen Duell zwischen den Landesligisten SGE Bedburg-Hau und Sportfreunde Broekhuysen ohnehin nicht zu erwarten. Beide Mannschaften haben sich im bisherigen Saisonverlauf in der Offensive nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Prompt wurde am Sonntag einmal mehr deutlich, woran es momentan auf beiden Seiten besonders hapert. Die Angriffsreihen strahlen ganz einfach zu wenig Gefahr aus – folgerichtig sahen rund 100 Zuschauer eine wenig unterhaltsame Begegnung, die 0:0 endete.

Sebastian Clarke, Trainer der Sportfreunde Broekhuysen, brachte es nach dem Abpfiff auf den Punkt. „Eine hundertprozentige Chance habe ich heute während des gesamten Spiels auf beiden Seiten nicht gesehen“, meinte er. Das Unentschieden hilft beiden Teams nicht weiter. Der Neuling aus Broekhuysen bleibt weiter Schlusslicht der Liga, während die SGE es verpasste, mit einem Sieg den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle herzustellen.

Trotz allem waren die beiden Übungsleiter mit dem Ergebnis nicht unzufrieden. „Mit dem Punkt kann ich gut leben“, sagte Clarke. „Wir waren dem Sieg vielleicht ein Stückchen näher als die Sportfreunde. Aber ich musste verletzungsbedingt ordentlich rotieren, so dass das Unentschieden für mich in Ordnung ist“, so SGE-Coach Sebastian Kaul.

In guter Verfassung präsentierten sich die beiden Abwehrreihen, die kompakt standen und es den Angreifern schwer machten. Erst nach einer guten halben Stunde gab es die erste Möglichkeit, als der Ball nach einem Schuss von SGE-Angreifer Robin Deckers auf der Latte landete. Ansonsten konnte von gefährlichen Szenen nicht die Rede sein, zumal sich das Geschehen meistens im Mittelfeld abspielte.

Erst gegen Ende des zweiten Durchgangs kamen die der Sportfreunde in Nähe des gegnerischen Strafraums. Doch richtig für Gefahr sorgten weder Sven van Bühren, Jan Teegelbeckers noch Igor Puschenkow – die Abwehr des Gastgeber hatte das Geschehen jederzeit unter Kontrolle. Nach 90 Minuten hatte auch Schiedsrichter Leon Schaafs genug gesehen und setzte der Nullnummer pünktlich ein Ende.