F.C. Hansa Rostock: "Zeigt das Vertrauen beider Seiten"

– Foto: F.C. Hansa Rostock

Der Drittligist F.C. Hansa Rostock hat frühzeitig Klarheit geschaffen und den Vertrag mit Jonas Dirkner vorzeitig verlängert. Der Mittelfeldspieler wird seinen Weg beim FCH langfristig fortsetzen und bleibt über die Saison 2026/2027 hinaus Teil der Kogge.

Seit seiner Rückkehr zu Hansa im Jahr 2024 hat sich Jonas schnell zu einer wichtigen Größe im Mittelfeld entwickelt. Der gebürtige Rostocker stand bislang in insgesamt 54 Pflichtspielen für Rostock auf dem Platz – sein Lauf wurde zwischenzeitlich lediglich durch eine Verletzung im Winter 2024 ausgebremst. Nach seiner längeren Ausfallzeit kämpfte sich Jonas zurück und hat sich schnell wieder in der Profimannschaft festgespielt.

„Mit seiner Spielfreude, seiner Mentalität und seiner Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist Jonas zu einem wichtigen Bestandteil unseres Teams geworden. Seine Entwicklung ist auch anderen Vereinen nicht unbemerkt geblieben, umso mehr freuen wir uns, dass wir den gemeinsamen Weg mit ihm fortsetzen können. Neben seinen fußballerischen Qualitäten ist Jonas als gebürtiger Rostocker und Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs jemand, der die Region verkörpert und für die Werte unseres Vereins steht. Genau solche Spieler wollen wir langfristig an uns binden. Dass wir die Zusammenarbeit nun vorzeitig verlängern konnten, zeigt das Vertrauen beider Seiten“, sagt Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball.