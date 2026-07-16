F.C. Hansa Rostock: "Zeigt das Vertrauen beider Seiten"

Der Drittligist F.C. Hansa Rostock hat frühzeitig Klarheit geschaffen und den Vertrag mit Jonas Dirkner vorzeitig verlängert. Der Mittelfeldspieler wird seinen Weg beim FCH langfristig fortsetzen und bleibt über die Saison 2026/2027 hinaus Teil der Kogge.
Seit seiner Rückkehr zu Hansa im Jahr 2024 hat sich Jonas schnell zu einer wichtigen Größe im Mittelfeld entwickelt. Der gebürtige Rostocker stand bislang in insgesamt 54 Pflichtspielen für Rostock auf dem Platz – sein Lauf wurde zwischenzeitlich lediglich durch eine Verletzung im Winter 2024 ausgebremst. Nach seiner längeren Ausfallzeit kämpfte sich Jonas zurück und hat sich schnell wieder in der Profimannschaft festgespielt.
„Mit seiner Spielfreude, seiner Mentalität und seiner Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist Jonas zu einem wichtigen Bestandteil unseres Teams geworden. Seine Entwicklung ist auch anderen Vereinen nicht unbemerkt geblieben, umso mehr freuen wir uns, dass wir den gemeinsamen Weg mit ihm fortsetzen können. Neben seinen fußballerischen Qualitäten ist Jonas als gebürtiger Rostocker und Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs jemand, der die Region verkörpert und für die Werte unseres Vereins steht. Genau solche Spieler wollen wir langfristig an uns binden. Dass wir die Zusammenarbeit nun vorzeitig verlängern konnten, zeigt das Vertrauen beider Seiten“, sagt Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball.
Für Jonas ist die Verlängerung ein weiterer Schritt auf seinem Weg mit Hansa. Der gebürtige Rostocker durchlief mehrere Nachwuchsteams der Akademie, ehe er 2017 als 15-Jähriger zu Hertha BSC wechselte. Nach weiteren Erfahrungen bei der VSG Altglienicke kehrte er 2024 zu seinem Heimatverein zurück und trägt seitdem wieder das Trikot der Kogge.
„Es bedeutet mir viel, für diesen Verein und diese Stadt spielen zu dürfen. Rostock ist meine Heimat. Hier habe ich mein Umfeld, meine Familie und meine Freunde und kann mich gleichzeitig als Spieler weiterentwickeln. Ich fühle mich bei Hansa sehr wohl und habe unheimlich viel Spaß daran, mit dieser Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Gerade jetzt in der Vorbereitung spürt man, wie wir als Team weiter zusammenwachsen. Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben und darauf, den Weg mit Hansa weiterzugehen“, sagt Jonas.