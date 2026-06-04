F.C. Hansa Rostock: Verteidiger verlässt das Team aus der 3. Liga

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Nach intensiven und offenen Gesprächen über die weitere Zusammenarbeit hat sich Felix nun entschieden, von Bord der Kogge zu gehen und sich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Der gebürtige Güstrower wechselte bereits in jungen Jahren zur Kogge, durchlief unseren Nachwuchsbereich und schaffte im Sommer 2022 den Sprung in den Profikader. Während seiner Zeit beim FCH absolvierte er insgesamt 40 Pflichtspiele für unsere Profimannschaft. Darüber hinaus kam er für unsere U23 in der Regionalliga Nordost und der NOFV-Oberliga Nord auf insgesamt 47 Einsätze.

Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball sagt: „Felix ist seit vielen Jahren Teil unseres Vereins und hat den kompletten Weg durch unsere Nachwuchsabteilung bis in die Profimannschaft genommen. Deshalb fällt ein solcher Abschied natürlich nicht leicht. Wir hätten die Zusammenarbeit gerne fortgesetzt und ihm dafür eine entsprechende Perspektive aufgezeigt. Felix hat sich jedoch für eine anderen Weg entschieden. Das respektieren wir selbstverständlich und wünschen ihm für seine weitere sportliche und private Zukunft nur das Beste.“

Felix Ruschke sagt: „Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen, denn Hansa begleitet mich seit meinem 7. Lebensjahr und war und ist über all die Jahre ein wichtiger Teil meines Lebens. Gleichzeitig bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen neuen Schritt ist. Ich bin dankbar für die Zeit im Nachwuchs und bei den Profis, für die Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte, und für die Unterstützung, die ich auf meinem Weg erhalten habe. Dem Verein, meinen Mitspielern und natürlich den Fans wünsche ich für die Zukunft nur das Beste.“