F.C. Hansa Rostock verpflichtet Offensivspieler vom 1. FC Köln

Von links: Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball, und Hansa-Neuzugang Bernie Lennemann – Foto: F.C. Hansa Rostock

Der Drittligist F.C. Hansa Rostock hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison unter Vertrag genommen: Bernie Lennemann wechselt von der U21 des 1. FC Köln an die Ostsee und wird künftig mit der Rückennummer 7 für Hansa auflaufen.

Mit seinen 1,87 Metern bringt Bernie Lennemann zudem die körperlichen Voraussetzungen mit, um sich auch in intensiven Duellen zu behaupten. Offensiv ist er flexibel einsetzbar und kann sowohl auf den Flügelpositionen als auch im Sturmzentrum agieren.

Der 23-jährige Stürmer kam für die Zweitvertretung der Geißböcke in der Regionalliga West insgesamt auf 28 Pflichtspiele. Dabei erzielte der schnelle Linksfuß sechs Treffer und bereitete vier weitere Tore vor. Darüber hinaus sammelte er im vergangenen halben Jahr erste Erfahrungen im Profibereich des 1. FC Köln.

Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball, sagt: „Bernie ist ein Stürmertyp, der unserem Spiel zusätzliche Möglichkeiten geben wird. Er bringt viel Tempo, Dynamik und eine enorme Explosivität mit. Besonders seine Läufe in die Tiefe und hinter die gegnerische Abwehr machen ihn schwer zu verteidigen. Dazu verfügt er über eine gute Körperlichkeit, arbeitet intensiv gegen den Ball und besitzt einen sehr wuchtigen Torabschluss. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann und freuen uns, ihn künftig bei Hansa zu haben.“

Auch Bernie Lennemann freut sich auf seine neue Aufgabe an der Ostsee: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Hansa ist ein Verein mit einer besonderen Tradition, leidenschaftlichen Fans und einer großen Strahlkraft. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, im Ostseestadion aufzulaufen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir als Team erfolgreich sind. Jetzt kann ich es kaum erwarten, loszulegen.“