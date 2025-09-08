FC Hansa Rostock und Türkiyemspor auswärts top, 1. FC Magdeburg siegt

Hertha BSC – RB Leipzig II 2:3

Vor 433 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein intensives Duell. Elfie Wellhausen brachte Hertha in der 10. Minute per Foulelfmeter in Führung. Doch Natalie Grenz glich in der 24. Minute aus. Nach der Pause traf Leonie Eckert in der 53. Minute zur Leipziger Führung, die Clara Dreher nur sechs Minuten später egalisierte. In der 85. Minute war es erneut Natalie Grenz, die mit ihrem Treffer den 3:2-Auswärtssieg für Leipzig sicherstellte.

1. FFV Erfurt – 1. FFC Turbine Potsdam II 1:1

Ein hart umkämpftes Remis sahen die 65 Zuschauer in Erfurt. Lea Schrenk brachte die Gastgeberinnen bereits in der 3. Minute in Front. Doch die Gäste kämpften sich zurück: Felicitas Uhlig erzielte in der 65. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand.

1. FC Magdeburg – SV Eintracht Leipzig-Süd 3:0

Der 1. FCM zeigte sich vor 266 Zuschauern von seiner besten Seite. Johanna Giese traf in der 40. Minute zur Führung, nur zwei Minuten später legte Neele Abraham nach. Chantal Schmidt sorgte in der 64. Minute mit dem dritten Treffer für den klaren 3:0-Heimsieg.

1. FFC Fortuna Dresden – Türkiyemspor Berlin 0:3

Die Gäste aus Berlin bestimmten das Geschehen. Angelina Lübcke eröffnete in der 12. Minute den Torreigen. Lena-Marie Wolter Cosme erhöhte in der 44. Minute auf 2:0. Alexandra Almasalme setzte in der 65. Minute per Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 3:0.

FC Carl Zeiss Jena II – 1. FC Union Berlin II 0:0

Vor 53 Zuschauern sahen die Fans ein Duell ohne Tore. Beide Mannschaften standen defensiv sicher und ließen kaum gefährliche Chancen zu. Am Ende blieb es beim torlosen Unentschieden.

SV BW Hohen Neuendorf – FC Hansa Rostock 1:4

Der FC Hansa Rostock präsentierte sich in Torlaune. Laurentia Köhler traf in der 21. und 38. Minute doppelt zur 2:0-Führung. Nach der Pause erhöhte Mette Bönsch in der 59. Minute auf 3:0. Zwar verkürzte Jaqueline Pantelmann in der 64. Minute per Foulelfmeter, doch nur drei Minuten später stellte Wiebke Lehmann mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her.