F.C. Hansa Rostock: Torwarttrainer Dirk Orlishausen geht

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Der Drittligist F.C. Hansa Rostock und Torwarttrainer Dirk Orlishausen werden zum Ende der laufenden Saison getrennte Wege gehen. Nach acht Jahren im Trainerstab der Profimannschaft wird die Zusammenarbeit mit dem 43-Jährigen enden.

Dirk Orlishausen war zur Saison 2018/19 vom Karlsruher SC nach Rostock gewechselt und seitdem ein fester Bestandteil des Trainerteams der Lizenzspielermannschaft. In seine Zeit beim FCH fallen eine sportlich prägende Phase des Vereins sowie der Aufstieg in die 2. Bundesliga in der Saison 2020/2021 und der anschließende Klassenerhalt über zwei Spielzeiten hinweg.

Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball beim FCH: „Dirk hat unsere Mannschaft über viele Jahre hinweg begleitet. Für seinen Einsatz und seine Verlässlichkeit möchten wir ihm ausdrücklich danken. Gleichzeitig haben wir uns im Rahmen unserer sportlichen Planung dazu entschieden, auf dieser Position einen neuen Impuls zu setzen. Für seine Zukunft wünschen wir ihm persönlich und beruflich alles Gute.“