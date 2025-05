FC Hansa Rostock II in Torlaune – TSG Neustrelitz beeindruckt

Das Stadtduell war eine klare Angelegenheit für die U23 von Hansa Rostock. Julian Hahnel brachte die Gäste früh in Führung, als er in der 9. Minute vollstreckte. In der 25. Minute erhöhte Luca Stoldt auf 2:0. Direkt nach Wiederbeginn traf Randy Dei zum 3:0 (46.), ehe derselbe Spieler in der 72. Minute den Schlusspunkt zum 4:0 setzte.

