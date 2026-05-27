F.C. Hansa Rostock: Erster Zugang für 2026/2027 in der 3. Liga Der FCH verpflichtet Yannic Stein vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin, der zuletzt an den Regionalligisten SV Babelsberg 03 ausgeliehen war. von red/pm · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser

Erster Hansa-Neuzugang für die Saison 2026/2027: Yannic Stein. Foto: F.C. Hansa Rostock

Der Drittligist F.C. Hansa Rostock hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit unter Vertrag genommen: Yannic Stein wechselt an die Küste und wird ab Sommer Teil des Torhüterteams der Kogge.









Der 21-Jährige kommt vom 1. FC Union Berlin, war zuletzt an den SV Babelsberg 03 in die Regionalliga Nordost ausgeliehen und bringt bereits erste Erfahrungen im Männerfußball mit. Seine fußballerische Ausbildung begann er bei Viktoria Berlin, bevor er 2019 in die Akademie des 1. FC Union Berlin wechselte. Dort konnte er sich auch international zeigen: Für die U19 der Eisernen stand er fünfmal in der UEFA Youth League zwischen den Pfosten. Zudem absolvierte er einen Einsatz für die deutsche U19-Nationalmannschaft. In der Spielzeit 2023/24 konnte Yannic Stein zudem erste Drittliga-Erfahrung beim VfB Lübeck (3 Einsätze) sammeln. Für Babelsberg absolvierte der 1,91 Meter große Schlussmann insgesamt 28 Pflichtspiele.