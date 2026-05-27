F.C. Hansa Rostock: Erster Zugang für 2026/2027 in der 3. Liga

Der Drittligist F.C. Hansa Rostock hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit unter Vertrag genommen: Yannic Stein wechselt an die Küste und wird ab Sommer Teil des Torhüterteams der Kogge.
Der 21-Jährige kommt vom 1. FC Union Berlin, war zuletzt an den SV Babelsberg 03 in die Regionalliga Nordost ausgeliehen und bringt bereits erste Erfahrungen im Männerfußball mit.
Seine fußballerische Ausbildung begann er bei Viktoria Berlin, bevor er 2019 in die Akademie des 1. FC Union Berlin wechselte. Dort konnte er sich auch international zeigen: Für die U19 der Eisernen stand er fünfmal in der UEFA Youth League zwischen den Pfosten. Zudem absolvierte er einen Einsatz für die deutsche U19-Nationalmannschaft. In der Spielzeit 2023/24 konnte Yannic Stein zudem erste Drittliga-Erfahrung beim VfB Lübeck (3 Einsätze) sammeln. Für Babelsberg absolvierte der 1,91 Meter große Schlussmann insgesamt 28 Pflichtspiele.
Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball, sagt über den Neuzugang: „Yannic bringt ein gutes Gesamtpaket für die Torwartposition mit. Er ist ein moderner, mitspielender Torhüter mit guten Strafraumbeherrschung und einer sauberen Spieleröffnung. Dazu kommen seine körperlichen Voraussetzungen und seine fundierte Ausbildung, die ihm eine gute Basis geben. Er bringt trotz seines Alters bereits eine bemerkenswerte Reife mit – sowohl sportlich als auch mental. Wir sehen in ihm Entwicklungspotenzial und gleichzeitig die Möglichkeit, sich Schritt für Schritt auf höherem Niveau zu stabilisieren.“
Yannic Stein sagt zu seinem Wechsel: „Der Schritt zu Hansa ist für mich eine spannende Aufgabe. Ich freue mich extrem auf die Fans, das Stadion und die Aufgabe hier. Ich will mich im Training und im Wettbewerb beweisen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind.“