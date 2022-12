FC Hagen/Uthlede punktet beim Spitzenreiter Bornreihe Traumtor von Timo Dressler

Bornreihe. Der FC Hagen/Uthlede hat sich beim Rückrundenauftakt beim Landesliga-Spitzenreiter Blau Weiss Bornreihe vor 450 Zuschauern teuer verkauft und einen Punkt erkämpft. Nachdem Timo Dressler die Seidenberg-Elf in Führung brachte, glich der Ex-Hagener Justin Dähnenkamp postwendend aus. In der Schussphase hatten die Hagener einige kritische Situationen zu überstehen, brachten jedoch das Remis über die Zeit.

Der Tabellenführer war in der Anfangsphase die tonangebende Mannschaft und tauchte mehrfach gefährlich im Hagener Strafraum auf. Zu einem vielversprechenden Abschluss kam es jedoch noch nicht. Der FC H/U gab in der 19. Spielminute den ersten Warnschuss auf das Bornreiher Gehäuse ab. Finn Niklas-Klaus scheiterte aber mit einem Freistoß aus vielversprechender Position am Bornreiher Schlussmann Henner Lohmann. Auf der Gegenseite zeichnete sich Yannik Koch nach einem Torschuss von Loris Menger aus (23.). Richtig gefährlich wurde es nach einem Querschläger von Timo Dressler im eigenen Strafraum: Justin Dähnenkamp kam unverhofft an den Ball und hätte die Moorteufel hier in Führung bringen können, doch sein Abschluss landete nicht im Netz.

Traumtor von Timo Dressler

Nach Wiederanpfiff setzten die Hausherren sofort das erste Ausrufezeichen. Kai Diesing kam auf der rechten Seite an den Ball, visierte das lange Eck an und der Ball landete am Pfosten (46.). Die Gäste, immer wieder lautstark von der Trainerbank angetrieben, suchten nun öfter die Hälfte der Heimelf auf und das Spiel war von intensiven Zweikämpfen geprägt. In der 72. Minute fand Timo Dressler keine Anspielposition und versuchte es aus 40 Metern mit einem Distanzschuss. Der Ball wurde lang und länger und senkte sich hinter Keeper Lohmann zum 0:1 ins Tor. Nur drei Zeigerumdrehungen später durfte Hendrik Lütjen den Ball von der rechten Seite vor das Hagener Gehäuse spielen und Torjäger Justin Dähnenkamp markierte den Ausgleich (75.).

In der Schlussphase mussten die Hagener dann einige kritische Situationen überstehen und der Moorteufel-Anhang hatte dreimal den Torschrei auf den Lippen. Zunächst traf Vinzenz van Koll nur das Aussennetz (86.), danach scheiterte Justin Dähnenkamp nach einem Freistoß am Pfosten (90.) und auch Jeremy da Rocha Nunes scheiterte am Aluminium (90.+2).