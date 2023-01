FC Hagen/Uthlede holt Baris Ildem als Co-Trainer

Beim Theodor-Meineke Turnier in Loxstedt fiel den Zuschauern am Wochenende bereits ein Neuzugang im Hagener Dress auf und doch wussten die meisten Beobachter den neuen Mann im grünen Trikot nicht richtig zuzuordnen. Baris Ildem, der mit dem Team am Samstag in die Endrunde einzog, soll den FC H/U nicht auf dem Feld verstärken, sondern wird Trainer Tjark Seidenberg ab sofort als Co-Trainer am Seitenrand unterstützen.