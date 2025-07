FC Hagen/Uthlede gewinnt Ritterhuder Sportwoche

Schon zum Einstieg in die 38. Auflage der Ritterhuder Sportwoche, deren Partien stets nur zweimal 30 Minuten andauern, trafen beide Teams aufeinander. Hier setzte sich der FC Hagen/Uthlede nach 2:1-Rückstand noch mit 5:2 durch. Anschließend ließ er sowohl dem 1. FC Burg (4:1) als auch Tura Bremen (5:1) keine Chance und gewann somit souverän die Gruppe B vor Grohn. Gastgeber Ritterhude trat in der Gruppe A und erreichte dort als Zweitplatzierter hinter der SG Aumund-Vegesack ebenfalls das Halbfinale.

Somit traf Hagen/Uthlede - wie bereits im Bezirkspokal (3:1) - auf Ritterhude. Erneut erwies sich der Bezirksligist als unbequemer Gegner und egalisierte das frühe 1:0 von Ex-TuSG-Akteur Phillip Brouwer durch Maik Tiganj. Erst Frederik Nagel sowie Finn Ladwig in der fünften Minute der Nachspielzeit schafften klare Verhältnisse. Einen Tag später verlor Ritterhude das Spiel um Platz drei gegen Aumund-Vegesack deutlich mit 4:0. Das Endspiel bestritt H/U gegen Auftaktgegner Grohn, der sich erneut zu wehren wusste und gleich zweimal in Führung lag. In der Endphase gelang Niklas Feldmann per Elfmeter das wegweisende 3:2. Wenig später erhöhte Jess Götten auf 4:2 und sorgte für den Gewinn der Ritterhuder Sportwoche.

Keine 24 Stunden nach dem Finalsieg ist die Mannschaft von Joshua von Glahn bereits wieder im Einsatz. Am heutigen Sonntag tritt sie im Bezirkspokal beim Bezirksliga-Aufsteiger FC Oste/Oldendorf an. Der Anpfiff ertönt um 15.00 Uhr.