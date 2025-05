FC Hagen/Uthlede beendet Saison siegreich

Trainer Joshua von Glahn standen lediglich elf Spieler zur Verfügung. Aufgrund einer Verletzung musste seine Mannschaft eine knappe Stunde in Unterzahl agieren. Dennoch gab sie eine gute Figur ab. Noch in Gleichzahl erzielte Marcel Meyer das 0:1. Daniel Block - in seinem letzten Spiel für den FC Hagen/Uthlede - und Torjäger Finn-Niklas Klaus mit Treffer Nummer 24 stellten in der Folge auf 0:3. Der klare Vorsprung geriet erst in der Schlussphase in Gefahr, als Ole Laabs per Strafstoß und Ladry Imboule auf 2:3 verkürzten (82./88.). Kurz darauf sah Rasho Hazim Chicho nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Es war der 13. Platzverweis eines Uphuser Spielers, der damit sinnbildlich für die verkorkste Saison stand.