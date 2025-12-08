FC Gutmadingen will erfolgreich bleiben und kontinuierlich umbauen

Die Liga wird ausgeglichen wie vielleicht noch nie sein. Diese Einschätzung teilten nahezu alle Beobachter vor dem ersten Spieltag, und tatsächlich lagen und liegen sie damit nicht ganz falsch. Manche Ergebnisse belegen diese These, doch schon längst haben sich klare Machtverhältnisse herauskristallisiert. Ganz besonders deutlich wird dies bei den zwei Absteigern aus der Landesliga deutlich: Während die DJK Donaueschingen mit nur acht Punkten auf dem vorletzten Rang einem weiteren Gang nach unten entgegentaumelt – es wäre der dritte in Folge – thront der FC Gutmadingen ganz oben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.