Wann werden sich der FC Gutmadingen und der FC Neustadt wieder einmal gegenüberstehen? Der FCG kämpft um den Aufstieg in die Landesliga, der FCN gegen den Abstieg aus dieser.
FC Gutmadingen will erfolgreich bleiben und kontinuierlich umbauen

Nach dem vergangenen Wochenende hat die Fußball-Bezirksliga Pause

Nach dem vergangenen Wochenende hat die Fußball-Bezirksliga Pause. Landesliga-Absteiger FC Gutmadingen führt die Tabelle an, das Team von Trainer Torsten Ruddies überzeugt in allen Mannschaftsteilen.

Die Liga wird ausgeglichen wie vielleicht noch nie sein. Diese Einschätzung teilten nahezu alle Beobachter vor dem ersten Spieltag, und tatsächlich lagen und liegen sie damit nicht ganz falsch. Manche Ergebnisse belegen diese These, doch schon längst haben sich klare Machtverhältnisse herauskristallisiert. Ganz besonders deutlich wird dies bei den zwei Absteigern aus der Landesliga deutlich: Während die DJK Donaueschingen mit nur acht Punkten auf dem vorletzten Rang einem weiteren Gang nach unten entgegentaumelt – es wäre der dritte in Folge – thront der FC Gutmadingen ganz oben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Stefan Kech (BZ)Autor