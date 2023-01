FC Gütersloh: Winterneuzugang aus Ahlen Der FC Gütersloh hat sich eine Winter-Verstärkung für die Offensive gesichert.

Der 20-Jährige wurde von Borussia Dortmund und Preußen Münster ausgebildet und kam in der laufenden Saison in Ahlen einmal in der Regionalliga zum Einsatz.

“Wir müssen mit ihm Geduld haben, denn er ist ein junger Spieler. Tekin ist ein kleiner quirliger Spieler, der aber sich im Defensivverhalten noch verbessern muss“, setzt Trainer Julian Hesse darauf, dass sich der 20-Jährige beim FCG weiter steigert.