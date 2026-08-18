FC Gütersloh, VfB Hilden & Torjäger in der Regionalliga-Elf der Woche

Hilden-Torjäger Etienne Feese (r.) steht in der Elf der Woche. – Foto: IMAGO / Eibner

Der FC Gütersloh hat nach dem 3. Spieltag der Regionalliga West als einzige Mannschaft noch eine makellose Bilanz. Das 3:0 beim 1. FC Köln II bedeutete den dritten Sieg im dritten Spiel und die Tabellenführung mit neun Punkten. Dahinter folgen Westfalia Rhynern und RW Oberhausen mit jeweils sieben Zählern. Auch der VfB 03 Hilden bleibt in seiner ersten Regionalliga-Saison ungeschlagen und feierte gegen die SG Wattenscheid 09 den ersten Sieg.

Im Tor steht Tim Paterok vom SV Rödinghausen. Der Schlussmann absolvierte beim 1:1 gegen den SC Paderborn 07 II die komplette Begegnung. Nach dem Rückstand durch Lenny Hennig glich Cedric Euschen bereits vier Minuten später per Foulelfmeter aus. Rödinghausen steht nach drei Partien bei vier Punkten.

Die Elf der Woche spiegelt einige dieser Entwicklungen wider. Gütersloh und Hilden sind mit jeweils zwei Spielern vertreten, dazu kommen Akteure von sieben weiteren Vereinen. Unter den elf Ausgewählten befinden sich mehrere Torschützen, ein später Punktretter und ein Angreifer, dessen Doppelpack trotz einer Niederlage für die Nominierung reichte.

Auch David Winke gehört zur Auswahl. Der Abwehrspieler des FC Gütersloh erzielte beim 3:0 in Köln in der 34. Minute das 2:0. Zuvor hatte Aleksandar Kandic den Tabellenführer in Führung gebracht, Julius Langfeld sorgte später für den Endstand. Mit nur einem Gegentor stellt Gütersloh nach drei Spieltagen zudem die beste Defensive der Liga.

In der Abwehr wurde Malik Hodroj von Borussia Dortmund II gewählt. Der BVB gewann beim SV Bergisch Gladbach 09 mit 3:1 und ist damit nach drei Spieltagen noch ungeschlagen. Hodroj stand über die komplette Spielzeit auf dem Platz. Nach dem frühen Rückstand drehten Daniel Gabriel Nsumbu, Jesper Verlaat und Kevin Mutove die Begegnung innerhalb von acht Minuten nach der Pause.

Zum dritten Mal in Folge findet sich Philipp Ratz von Westfalia Rhynern in der Elf der Woche wieder. Beim 2:2 gegen den SC Wiedenbrück rettete Ratz seinem Team in der 90. Minute einen Punkt. Der Aufsteiger war nach einer frühen Führung zwischenzeitlich mit 1:2 in Rückstand geraten, bleibt dank des späten Ausgleichs aber ebenfalls ungeschlagen.

Krohn und Kandic treffen, Ismailji bleibt ungeschlagen

Im Mittelfeld steht Venhar Ismailji vom VfB 03 Hilden. Der vom 1. FC Bocholt ausgeliehene Mittelfeldspieler gehörte beim 2:0 gegen Wattenscheid erneut zur Startelf und spielte bis zur 66. Minute. Hilden ist damit nach drei Regionalliga-Partien weiterhin ohne Niederlage und liegt mit fünf Punkten auf Tabellenplatz sieben.

Einen besonders auffälligen Nachmittag erwischte Tim Krohn für den 1. FC Bocholt. Beim 3:2 bei Borussia Mönchengladbach II traf er innerhalb von nur zwei Minuten doppelt. Krohn erzielte in der 47. Minute das 2:1 und erhöhte unmittelbar darauf auf 3:1. Bocholt holte damit nach dem spektakulären 4:5 gegen Schalke den ersten Saisonsieg.

Ebenfalls als Torschütze schaffte es Aleksandar Kandic vom FC Gütersloh in die Auswahl. Der Mittelfeldspieler eröffnete den 3:0-Erfolg beim 1. FC Köln II in der 23. Minute. Der FCG hat nach Siegen gegen Lotte, Bochum und Köln als einziges Team neun Punkte auf dem Konto.

Komplettiert wird das Mittelfeld von Marius Zentler vom SC Wiedenbrück. Er absolvierte beim 2:2 in Rhynern die gesamte Begegnung. Nach Niederlagen gegen Köln und Bergisch Gladbach holte Wiedenbrück damit den ersten Punkt der Saison. Julius Bochmann hatte die Gäste in der 76. Minute sogar mit 2:1 in Führung gebracht, bevor Ratz spät ausglich.

Feese und Ndiaye treffen, Töpken sogar doppelt

Im Angriff steht Etienne Feese vom VfB 03 Hilden. Beim historischen ersten Regionalliga-Sieg des Aufsteigers erzielte er in der 65. Minute das 2:0 gegen Wattenscheid. Maximilian Wagener hatte Hilden bereits nach drei Minuten in Führung gebracht. Feese verließ den Platz in der 79. Minute.

Auch Jean-Paul Ndiaye vom FC Schalke 04 II trug sich in die Torschützenliste ein. Beim 2:0 gegen die Sportfreunde Siegen erzielte er in der 33. Minute den Führungstreffer. Edion Gashi erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Für Schalke war es nach dem 5:4 in Bocholt der zweite Sieg nacheinander, wodurch die U23 mit sechs Punkten auf Tabellenplatz fünf steht.

Der dritte Angreifer ist Thilo Töpken von Borussia Mönchengladbach II. Trotz der 2:3-Niederlage gegen Bocholt erzielte Töpken beide Gladbacher Tore. Bereits in der 8. Minute brachte er seine Mannschaft mit 1:0 in Führung, nach dem zwischenzeitlichen 1:3 traf er in der 59. Minute zum Anschluss. Für die Borussia war es nach zwei Siegen zum Auftakt die erste Niederlage.

Gütersloh und Hilden stellen damit jeweils zwei Spieler in der Elf der Woche. Ratz ist erneut vertreten und belohnte sich diesmal mit einem Treffer in letzter Minute. Krohn und Töpken gelangen jeweils zwei Tore, während der Spitzenreiter aus Gütersloh mit Kandic und Winke gleich zwei eigene Torschützen in die Auswahl bringt.