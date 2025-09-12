FC Gütersloh verlängert langfristig mit Führungsspieler

Björn Rother bleibt dem Regionalligisten FC Gütersloh langfristig erhalten. Der 29-jährige Kapitän verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2028. Erst seit dem 24. September 2024 steht der defensive Mittelfeldspieler bei den Ostwestfalen unter Vertrag, schnell wurde aber klar, dass mit dem früheren Zweitliga-Profi ein echter Coup gelungen war. Seit der laufenden Spielzeit trägt der gebürtige Stolberger durchgehend die Kapitänsbinde.

„Ich freue mich sehr, dass er bleibt“, sagt der Sportliche Leiter Rob Reekers: „Und immer noch freue ich mich darüber, dass es vor gut einem Jahr meinem Kollegen René Harder und mir gelungen ist, einen charakterlich einwandfreien Menschen und Topspieler für den FC Gütersloh zu gewinnen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich Björn zum Führungsspieler entwickelt und als Säule im zentralen Mittelfeld etabliert. Er ist unser Lenker und Denker zwischen Defensive und Offensive, außerdem hat er durch seine Gewinnermentalität sowie seine Zweit- und Drittligaerfahrung einen großen Anteil an der überragenden FCG-Rückrunde in der vergangenen Spielzeit und am guten Start in die aktuelle Saison.“

Zudem sieht Reekers Rother als Vorbild für die jüngeren Spieler: „An seinem disziplinierten Auftreten auf und neben dem Platz können sich vor allem die jüngeren Akteure orientieren. Auch ist Björn ein wichtiger Ansprechpartner für das Trainerteam."

„Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag vorzeitig verlängert zu haben“, sagt Rother: „Ich möchte weiterhin versuchen, die Mannschaft, aber auch den ganzen Verein besser zu machen. Ich habe tiefes Vertrauen in den Weg, den der Verein eingeschlagen hat, um sich Stück für Stück zu verbessern. An alle Fans: Danke für die bisherige Unterstützung, lasst uns weiterhin zusammen viel Freude beim FCG haben.“