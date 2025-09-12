FC Gütersloh verlängert langfristig mit Führungsspieler

Björn Rother bleibt dem Regionalligisten FC Gütersloh langfristig erhalten. Der 29-jährige Kapitän verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2028. Erst seit dem 24. September 2024 steht der defensive Mittelfeldspieler bei den Ostwestfalen unter Vertrag, schnell wurde aber klar, dass mit dem früheren Zweitliga-Profi ein echter Coup gelungen war. Seit der laufenden Spielzeit trägt der gebürtige Stolberger durchgehend die Kapitänsbinde.
„Ich freue mich sehr, dass er bleibt“, sagt der Sportliche Leiter Rob Reekers: „Und immer noch freue ich mich darüber, dass es vor gut einem Jahr meinem Kollegen René Harder und mir gelungen ist, einen charakterlich einwandfreien Menschen und Topspieler für den FC Gütersloh zu gewinnen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich Björn zum Führungsspieler entwickelt und als Säule im zentralen Mittelfeld etabliert. Er ist unser Lenker und Denker zwischen Defensive und Offensive, außerdem hat er durch seine Gewinnermentalität sowie seine Zweit- und Drittligaerfahrung einen großen Anteil an der überragenden FCG-Rückrunde in der vergangenen Spielzeit und am guten Start in die aktuelle Saison.“
Zudem sieht Reekers Rother als Vorbild für die jüngeren Spieler: „An seinem disziplinierten Auftreten auf und neben dem Platz können sich vor allem die jüngeren Akteure orientieren. Auch ist Björn ein wichtiger Ansprechpartner für das Trainerteam."
„Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag vorzeitig verlängert zu haben“, sagt Rother: „Ich möchte weiterhin versuchen, die Mannschaft, aber auch den ganzen Verein besser zu machen. Ich habe tiefes Vertrauen in den Weg, den der Verein eingeschlagen hat, um sich Stück für Stück zu verbessern. An alle Fans: Danke für die bisherige Unterstützung, lasst uns weiterhin zusammen viel Freude beim FCG haben.“
„Björn Rother identifiziert sich mit dem FCG und der Stadt Gütersloh. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er kann sich gut vorstellen, nicht nur seine sportliche, sondern auch seine berufliche Zukunft in Gütersloh zu gestalten und hier sesshaft zu werden“, so Reekers weiter.
Rother hat in der 2. Bundesliga für den 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock gespielt (insgesamt 40 Einsätze, ein Tor), in der 3. Liga lief er für Magdeburg, Rostock, Werder Bremen II und Rot-Weiss Essen auf (insgesamt 176 Spiele, zehn Tore). Ausgebildet wurde der gebürtige Stolberger bei Alemannia Aachen und Bayer Leverkusen. Für den FC Gütersloh kommt Björn Rother bislang auf 31 Begegnungen in der Regionalliga West (zwei Tore), ein Spiel im DFB-Pokal sowie zwei Einsätze im Westfalenpokal.