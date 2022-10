FC Gütersloh überzeugt mit einem Kevin Freiberger in Best Form

Der FC Gütersloh gewann am 11. Spieltag der Oberliga Westfalen hochverdient mit 3:1 gegen den FC Gievenbeck, dabei konnte man an der starken Leistung vom 4:1 gegen TUS Bövinghausen anknüpfen. Ein Kevin Freiberger in Best Form steuerte dabei Zwei wichtige Tore beim 3:1 Erfolg bei. 771 Zuschauer sahen dabei eine starke Leistung des FC Gütersloh.

Trainer Julian Hesse bekam schon vor Anpfiff die erste gute Nachricht serviert, Tim Manstein vor der Partie noch wegen einer Gehirnerschütterung äußerst fraglich gewesen konnte aber auflaufen war direkt in der Startelf gesetzt. Somit konnte Julian Hesse auf die gleiche Anfangsformation wie beim 4:1 Erfolg gegen TUS Bövinghausen setzen. Der FC Gievenbeck Trainer Florian Reckels musste weiterhin auf die verletzten Kurk(Bänderverletzung) und Brüwer(Riss im vorderen Kreuzband) verzichten. Drei Veränderungen nahm Florian Reckels gegenüber dem 4:1 Erfolg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl vor, Niehoff, Heubrock und Balz waren alle nicht im Kader, dafür rückten Brodner, Fraundörfer und Keil in die Anfangsformation.

Die Partie bot ein sehr attraktives und sehr auffregendes Spiel für die anwesenden Zuschauer. Die Gütersloher waren schon in den Anfangsminuten zu vermerken, dass sie die Punkte auf jeden fall hier behalten wollten. Doch die erste Chance der Partie gehörte Gievenbeck Maddente setzte einen schuss aus 22 metern über den Kasten(6.). In der Folge suchten die Gütersloher immer wieder den Weg zum Tor. Gleich mehrfach kombinierte sich die Elf von Julian Hesse in Richtung Gegnerische Hälfte, dadurch erarbeitete man sich eine Vielzahl an Tormöglichkeiten. In der 8 Minute die erste Möglichkeit, Esko wurde von Kording gut in Szene gesetzt, Esko spielte auf das Tor zu setzte seinen schuss jedoch ans außennetz(8.). Nur Fünf Minuten später verpasste Freiberger das 1:0 nachdem er aus kurzer distanz per kopf an Eschhaus scheiterte(13.), im weiteren Verlauf der Partie erarbeitete sich Gütersloh ein Übergewicht, ging mit schnellen Tempo in die Tiefe und kam mehrfach über die Außenbahnen gefährlich in den Strafraum von Gievenbeck. Nur eine Minute später setzte Beuckmann die Kugel im zweiten anlauf nach einer Ecke mit dem Kopf knapp vorbei(14.). Die Hausherren überzeugten mit spielerischen Qualität hatten den Führungstreffer mehrfach auf dem Fuß. Völlig aus dem nichts waren es aber die Gäste , die nach einem Konter zuschlugen, Paenda tankte sich über aussen durch spielte den Ball in die Mitte wo Keil vom ausrutschen seines Gütersloher Gegenspieler profitierte den Ball in die Maschen hämmerte zum 0:1 (16.). Das Spiel war völlig auf dem Kopf gedreht, aber die Heimmannschaft bewahrte Ruhe, spiele weiter bisher. Im Minutentakt lief man wütend nach vorne, dominierte das Spielgeschehen. Esko an den linken Pfosten(18.), Freiberger per Pfostentreffer nach einem hohen ball von Beuckmann(25.) hätten das 1:1 bedeuten müssen. Zu allem Übel wurde Gütersloh in der 43 Minute ein klarer Elfmeter verwehrt als sich Esko in den Strafraum durch tankte aber regelwidrig gestoppt wurde, zur Verwunderung aller entschied Schiedsrichter Timo Gansloweit auf weiter spielen, was in der Halbzeitpause von Julian Hesse und dem Schiedsrichterteam ausgiebig diskutiert wurde.

Im Zweiten Durchgang setzte Gütersloh noch eine Schippe drauf, investierte noch einemal mehr als in der ersten Halbzeit, man war deutlich überlegen, die Gievenbecker schwammen vor sich hin, versuchten so lange wie möglich das 0:1 zu verwalten. Die Gütersloher drückten weiter auf das Gaspedal, nachdem Lücke eine Freistoßflanke von Manstein noch neben das Tor setzte(49.) erlöste zwei Minuten später Freiberger das energische anlaufen mit dem hochverdienten 1:1 nach starker vorarbeit von Firmino Dantas der die Kugel mit einer scharfen hereingabe in den strafraum brachte, dort schaltete Freiberger seinen Torinstinkt ein hielt im richtigen Moment den Fuß in die Kugel zum 1:1 (51.). Jeder glaubte nun daran das man das Spiel noch drehen würde . Danach lief das Spiel für Gütersloh, einige große Chancen konnte man sich noch erspielen, man entschied die Zweikämpfe, die zweiten Bälle für sich. Der Führungstreffer schien nur noch eine Frage der Zeit . Widdecke zwang Eschhaus zur Glanztat(63.), Esko per Seitfallzieher nach Lücke vorarbeit vorbei(64.) hätten schon für den 2:1 Führungstreffer sorgen können. Die Gievenbecker konnten kaum noch für Entlastung im Spiel sorgen, zu sehr wurde man in den eigenen Strafraum gedrängt um überhaupt mal eigene Torchancen erspielen zu können. FC Gütersloh Trainer Julian Hesse reagierte wollte noch mehr Druck auf die Gästeabwehr erzeugen brachte Illig für Firmino Dantas und Bannik für Buckmaier ins Spiel. Zunächst war es Freiberger der gedeckt wurde beim abschluss nach guter vorarbeit von Esko(69.), auch Illig verpasste das 2:1 mit einer Riesenmöglichkeit als die abwehr nach einem langen Ball im Tiefschlaf war, war er auf und davon im strafraum schoss er jedoch links hauchdünn am außennetz vorbei(74.). Dann die Erlösung Kevin Freiberger der seinen Torriecher wieder entdeckt hatte und zur Bestform aufsteigt, konnte einen langen Ball erlaufen sich frei vor Eschhaus dann die Ecke aussuchen(78.) , vorausgegangen war bei dem Tor ein Konter nach einer guten Möglichkeit von Keil(77.) der das 1:2 verpasste, das wäre aber auch nicht verdient gewesen. Beflügelt von den beiden Toren von Freiberger und dem großen Applaus der Zuschauer spielte Gütersloh hungrig nach weiteren Toren nach vorne, Bannik sorgte mit dem 3:1 für die Entscheidung , wieder bewies Julian Hesse ein guten Händchen bei seinen Wechsel, der kurz zuvor eingewechselte Öncel für Esko leitete das Tor ein sein steckpass zu Illig war der Moment der das Tor einleitete, Illig legte im strafraum auf, Bannik musste die Kugel nur noch unter die Latte jagen (84). Öncel war es auch der das 4:1 verpasste nach innen zog, im Strafraum aber den abschluss verzog(89.)

So ging das Spiel am Ende 3:1 für Gütersloh aus was in der Höhe auch völlig verdient war, für den großen Aufwand hat sich die Mannschaft noch belohnen können. Hervorheben möchte ich hier Kevin Freiberger und Esko die wirklich beide ein sehr starkes Spiel abgeliefert haben. Ein Freiberger in Top Form ist für jeden Gegner in der Oberliga Westfalen nur schwer zu verteidigen.