FC Gütersloh überragt: Gleich vier Spieler in der Elf der Woche

Ein aufregender sechster Spieltag ist in der Regionalliga West ist beendet. Besonders der FC Gütersloh konnte herausstechen. Mit Jan-Lukas Liehr, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik und Luis Frieling stehen gleich vier FCG-Akteure in der Elf der Woche. Daneben sind auch Nico Thier und Jan Urbich zu erwähnen – für sie ist mittlerweile schon die vierte Nominierung.

Angreifer: Leon Demaj (Sportfreunde Lotte), Luis Frieling (FC Gütersloh), Jan Urbich (U23 Borussia Mönchengladbach)

Oberhausener Keeper hält das Unentschieden

Für Rot-Weiß Oberhausen läuft es ganz und gar nicht gut. Die Bilanz nach sechs Spieltagen: nur ein Sieg, mickrige fünf Punkte und der 15. Tabellenplatz. Dass es nicht noch viel düsterer aussieht, ist vor allem dem rot-weißen Schlussmann Kevin Kratzsch zu verdanken. Für ihn ist es schon die dritte Nominierung für die Top-Elf.

Siegener Abwehr-Duo hält erneut die Schotten dicht

Anders als beim RWO läuft es bei den Sportfreunden aus Siegen nahezu perfekt. Der Aufsteiger aus der Oberliga Westfalen hat noch keine Niederlage hinnehmen müssen. Die stabile Defensive zeichnete sich auch am vergangenen Wochenende gegen die U23 des SC Paderborn wieder aus. Mit Jubes Ticha und David Kammerbauer debütieren zwei Siegener unter den besten Elf des Spieltags. Zum zweiten Mal darf sich Maximilian Hippe freuen. Durch seine starke defensive Leistung seines SV Rödinghausen gegen die formschwachen Oberhausener ist er erneut gewählt worden.

Gütersloher Dominanz in der Zentrale

In der Zentrale finden sich drei der vier Gütersloher wieder, darunter zwei Torschützen des 3:0-Siegs über Velbert. Jan-Lukas Liehr konnte einen Treffer erzielen, ebenso sein Teamkollege Patrik Twardzik, der bereits seinen sechsten Saisontreffer markierte. Der dritte im Bunde ist Aleksandar Kandic, der den 1:0-Führungstreffer vorbereitete. Neben den Güterslohern ist auch ein Dauergast nominiert: Nico Thier. Woche für Woche beweist er seine Klasse, erneut konnte er netzen und trägt maßgeblich zum vierten Tabellenplatz seiner Fortuna bei.

Zwei Doppelpacker in der Offensive

Für Lotte-Stürmer Leon Demaj ist es die erste Nominierung. Trotz seiner überragenden Statistik von sieben erzielten Treffern und einem Assist hat es bisher noch nicht gereicht. Durch sein Doppelpack beim 2:1-Sieg beim SC Wiedenbrück avanciert er nun zum Matchwinner. Neben ihm reiht sich der vierte FCG-Spieler ein: Luis Frieling steuerte in Velbert zwei Assists bei – für ihn ist es bereits die zweite Nominierung. Neben Nico Thier hat noch ein Weiterer die Dauerkarte in der Besten-Kurve: Jan Urbich. Mit seinen zwei Treffern war auch er der entscheidende Spieler beim 2:1-Erfolg gegen die Zweitvertretung des BVB. Mit neun Toren ist er aktuell Top-Torjäger der Liga.

