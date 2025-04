FC Gütersloh: Top-Torschütze verlängert seinen Vertrag

Die Pressemitteilung im Wortlaut: "Patrik Twardzik ist einer Erfolgsgaranten des FC Gütersloh. Beim FCG entwickelte sich der 32-Jährige zu einem echten Torjäger und erzielte 24 Tore in 51 Regionalliga-Spielen. Und es dürften noch weitere Treffer hinzukommen, denn Twardzik spielt weiter in Grün. Der Tabellenvierte der laufenden Saison und der Torjäger haben ihren Vertrag verlängert. Für den FCG ist das ein Meilenstein bei der Planung für die kommende Saison."

Der offensive Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2023 in den Heidewald und gehörte von Anfang an zu den Leistungsträgern. Bei keiner seiner vorherigen Stationen war der gebürtige Tscheche so torgefährlich wie beim FCG, für den er in der laufenden Spielzeit 15 Tore erzielt hat. Über 200 Partien in der vierthöchsten Spielklasse stehen in seiner Vita, zu denen Vereine wie Germania Halberstadt, Dynamo Berlin und RW Ahlen gehören.