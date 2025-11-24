FC Gütersloh ringt VfL Bochum II späten Punkt ab

Nur wenige Minuten fehlten der U21 des VfL Bochum zum verdienten Heimsieg, doch am Ende stand der FC Gütersloh wieder einmal als Comeback-Spezialist da. In einer Partie, die lange unter den Vorzeichen eines klassischen Arbeitssiegs der Bochumer stand, erzwangen die Gäste in Unterzahl ein spätes 1:1 – dank eines Foulelfmeters in der Nachspielzeit. Patrik Twardzik verwandelte sicher und konterte damit einen über weite Strecken dominanten Auftritt der Bochumer Amateure. 652 Zuschauer im Ruhrstadion sahen ein von Kälte, Schneefall und fanpolitischem Protest geprägtes Regionalliga-Spiel, das vor allem eines bot: Drama im Schlussakt.

In den ersten zwölf Minuten herrschte im Stadion nahezu Stille. Die angereisten FCG-Fans beteiligten sich am bundesweiten Protest gegen neue Sicherheitspläne der Innenminister – und auch das Spiel begann ähnlich leise. Nach einem kurzen Abtasten prüfte zunächst Bochums Lirim Jashari aus halbrechter Position Gästekeeper Jarno Peters (12.). Im direkten Gegenzug landete der erste nennenswerte Gütersloher Abschluss bei Torwart Niclas Thiede, doch Julius Langfeld stellte ihn vor keine Probleme (13.). Die beste frühe FCG-Chance vergab Twardzik, der nach einer Ecke frei zum Kopfball kam, aber vorbeizielte (16.).

Kurz darauf geriet Gütersloh völlig unerwartet in Rückstand. Nach einer eigenen Ecke verlor der FCG den zweiten Ball, Bochum konterte schnörkellos. VfL-Profi Mathis Clairicia zog über rechts davon und bediente in der Mitte Ciwan Günes, der abgeklärt zum 1:0 vollendete (19.). Die Führung verlieh den Gastgebern Stabilität und Schwung. Clairicia hätte selbst erhöhen können, scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins an Peters (27.).

Der zunehmende Schneefall brachte die Partie kurzzeitig aus dem Rhythmus. Schiedsrichter Jonas Fischbach verlangte nach einem farbigen Ball; die Suche dauerte fünf Minuten – und erwies sich ebenfalls als bremsender Faktor für die Gütersloher Offensive. Bis zur Pause tauchten die Hausherren mehrfach gefährlich auf. Günes (40.) und Kerbsties (45.+2) vergaben das mögliche 2:0. Gütersloh hatte zwar mehr Ballbesitzphasen, blieb aber im Abschluss harmlos.

Bochum dominiert, Gütersloh müht sich

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Kräfteverhältnis. Bochum stand kompakt, überließ den Gästen zwar den Ball, blieb aber deutlich gefährlicher. Trainer Julian Hesse reagierte früh und brachte Paolo Maiella (46.) sowie später Sandro Reyes (58.), doch klare Torchancen erspielte sich der FCG weiterhin kaum.

Stattdessen hätte Bochum mehrfach die Vorentscheidung erzwingen können. Nach einem verunglückten Rückpass verfehlte Jashari aus über 25 Metern den inzwischen verwaisten Gütersloher Kasten knapp (69.). Akaegbobi zielte wenig später aus dem Strafraum zu hoch (72.). Und als Kapitän Lars Holtkamp aus 16 Metern traf, verhinderte eine Abseitsstellung seines Mitspielers Abdat die Anerkennung des Treffers (80.).

Kandic fliegt – Gütersloh taumelt

Die Lage für Gütersloh wurde noch prekärer. Nach einem Ballverlust auf der linken Seite stoppte Aleksandar Kandic einen Bochumer Vorstoß nur noch per Foul – und sah folgerichtig Gelb-Rot (82./83.). Der FCG spielte nun in Unterzahl, taumelte den nächsten Gegentreffern entgegen, hielt aber mit großem Aufwand dagegen.

Ein langer Ball – und ein Spiel steht Kopf

Dass noch ein Punkt möglich sein könnte, deutete bis weit in die Nachspielzeit nichts an. Doch dann segelte ein langer Ball in den Bochumer Strafraum, wo Jannik Borgmann nachsetzte und ungestüm von Colin Kleine-Bekel zu Fall gebracht wurde. Fischbach zeigte sofort auf den Punkt.

Patrik Twardzik übernahm Verantwortung – und verwandelte mit einem wuchtigen Schuss in die Mitte zum 1:1 (90.+2). Bochums Torhüter Thiede war in die falsche Ecke unterwegs, und das Ruhrstadion verstummte für einen Moment.

Ein Punkt des Willens, ein Ergebnis gegen den Spielverlauf

Während Bochum sich ärgern musste, nach starkem Auftritt nur einen Zähler mitzunehmen, überwog beim FC Gütersloh trotz spielerischer Mängel die Erleichterung. Trainer Julian Hesse lobte die Moral seiner Mannschaft, kritisierte jedoch abermals die Offensivleistung. In der Tabelle bleibt Gütersloh im oberen Bereich und rangiert nun auf Platz vier der Regionalliga West.

Für Bochum hingegen war es ein bitterer Abend: Nur Sekunden trennten die U21 von einem hochverdienten Heimsieg – doch wie so oft im Fußball entschied ein einziger Moment über den Ausgang eines ganzen Spiels.

Heiko Butscher, Coach des VfL Bochum II, war enttäuscht: „Es ist fast unerklärlich. Die Mannschaft hätte den Sieg heute sehr verdient gehabt – auch schon in den letzten Wochen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, waren top strukturiert. Wir haben mit einer sehr jungen Mannschaft gespielt. Gütersloh gehört zu den besten Teams in der Regionalliga. Doch wir haben unseren Matchplan sehr gut umgesetzt. Zwei Dinge müssen wir uns vorwerfen. Zum einen haben wir das zweite Tor nicht gemacht, obwohl wir uns zwei, drei Top-Chancen herausgespielt haben. Zum anderen fangen wir ein Tor in der Nachspielzeit, was in der Entstehung total bitter und unnötig war. Aber wenn alles in der Hinrunde zusammenkommt, was zusammenkommen kann, ist es so. Wenn du unten stehst, hast du manchmal diese Mechanismen, dass die Erfolgserlebnisse ausbleiben. Aber wir richten uns auf, machen weiter – und wir können es auch.“

Regionalliga West, 16. Spieltag

VfL Bochum II – FC Gütersloh 1:1

VfL Bochum II: Niclas Thiede, Jamil Najjar, Colin Kleine-Bekel, Owono-Darnell Keumo, Kacper Koscierski, Lars Holtkamp, Niklas Jahn, Ciwan Günes (88. Vahidin Turudija), Lirim Jashari (78. Luis Hartwig), Jonathan Akaegbobi (78. Nicolas Abdat), Mathis Clairicia (90. Amos Gerth) - Trainer: Heiko Butscher

FC Gütersloh: Jarno Peters, Jannik Borgmann, Justus Henke, David Winke, Niklas Barthel, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Len Wilkesmann (46. Paolo Maiella), Jan-Lukas Liehr (81. Henri Bollmann), Luis Frieling, Julius Langfeld (58. Sandro Reyes) - Trainer: Julian Hesse

Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 652

Tore: 1:0 Ciwan Günes (19.), 1:1 Patrik Twardzik (90.+3 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Aleksandar Kandic (82./FC Gütersloh/)