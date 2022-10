FC Gütersloh: Neuhaus kann "Millionentruppe" nicht mehr hören In der Oberliga Westfalen treffen am heutigen Sonntag die vermeintlich finanzstärksten Vereine aufeinander.

Der FC Gütersloh erwartet den Spitzenreiter TuS Bövinghausen. Während sich bei den Dortmundern dies auch in der Tabelle widerspiegelt, hinkt Gütersloh nach einem durchwachsenen Saisonstart hinterher. Vorstandsmitglied Frank Neuhaus ließ sich im Vorwort des Stadionmagazins, das am Mittwoch bereits online erschienen ist, über die Begrifflichkeit "Millionentruppe" aus, die zuletzt von der Schermbecker Lokalpresse verwendet wurde.

Trotzdem stimmt bei „Millionen“ der Plural nicht und auch unsere „Truppe“ in der Oberliga hat bei weitem kein siebenstelliges Budget. Wenn unsere Spieler ihren Zeitaufwand mit viermal Training die Woche, Liga- und Pokalspielen ihrem Gehalt gegenüberstellen, dürften die meisten Kicker zu der Erkenntnis kommen, dass es finanziell lukrativere Nebenjobs gibt als Oberligafußballer beim FCG zu sein. Da ist „Millionentruppe“ eine ungerechte Beschreibung. Außerdem verkennt man mit der Überschrift, wieviel ehrenamtliches Engagement geleistet wird, um ambitionierten Amateurfußball zu ermöglichen. Unsere Schiedsrichter, Offiziellen, Jugendtrainer, Ordner, Platzwarte, Ehrenamtler der 3. Mannschaft etc. leisten unbezahlbare Arbeit.

"SV Schermbeck erwartet „Millionentruppe“ des FC Gütersloh, so überschrieb die Neue Ruhr Zeitung (NRZ) Ende September ihren Vorbericht zu unserem letzten Auswärtsspiel. Mich hat der Begriff „Millionentruppe“ geärgert. Aber warum eigentlich? Schließlich sagt der Volksmund, dass man sich Neid erarbeiten müsse, während man Mitleid geschenkt bekomme. Sicherlich dürfen wir stolz sein, dass sich die Einnahmen unseres FCG in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt haben.

Um es deutlich zu sagen, unser für diese Saison angestrebter(!) Umsatz von 1,05 Mio. Euro bezieht sich auf den Gesamtverein. Damit werden alle Kosten von der Jugend über die Senioren bis zur Geschäftsstelle und Stadionpflege abgedeckt. Investitionen in „Beine & Steine“. Natürlich, der größte Ausgabenposten ist unsere Oberligamannschaft. Wir wissen ebenfalls, dass solche Umsatzzahlen im Amateurfußball häufig nur eingeschränkt vergleichbar sind und Erwartungshaltungen wecken. Allerdings steht für uns Transparenz an erster Stelle. Deswegen stecken wir viel Zeit und Energie in unsere Buchhaltung, damit Mitglieder, Öffentlichkeit und nicht zuletzt Finanzbehörden korrekte Zahlen bekommen.

Heute begrüßen wir den TuS Bövinghausen zu seiner Heidewaldpremiere. Angesichts einer Vielzahl an Spielern mit Erfahrung in höheren Ligen ist die aktuelle Top-Platzierung unseres Gastes kein Zufall und verursacht vermutlich – wie bei uns – einen im Oberligavergleich überdurchschnittlichen Personalaufwand. Ich weiß nicht, mit welcher Titelzeile der TuS Bövinghausen von der NRZ bei seinem Gastspiel in Schermbeck begrüßt wurde, deswegen von mir an dieser Stelle einfach „nur“ eine ehrliches und herzliches Willkommen.

Nun freuen wir uns auf ein spannendes Spiel mit einem Mitglied des deutschen Weltmeisterkaders von 2014."