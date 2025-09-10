FC Gütersloh neuer Tabellenführer, MSV-Stürmer jubelt wieder für S04

Die Sportfreunde Siegen kommen ausgeruht zum 1. FC Bocholt, haben sich voll und ganz auf den FCB vorbereiten können und sind prima in Form, während Bocholt noch am Mittwoch im Pokal spielt. Die Rechnung scheint zu einfach, oder?

Tipp: Die Vernunft sagt, dass Siegen in Bocholt in jedem Fall punkten wird, das Bauchgefühl vermutet aber einen späten 2:1-Erfolg des FCB im Heimspiel - das wäre die erste Pleite von Siegen.