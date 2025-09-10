 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Wird Gütersloh Tabellenführer?
Wird Gütersloh Tabellenführer? – Foto: Kamil Wilkowski

FC Gütersloh neuer Tabellenführer, MSV-Stürmer jubelt wieder für S04

FuPa tippt den 7. Spieltag der Regionalliga West: Weil die Sportfreunde Siegen und Borussia Mönchengladbach U23 zum ersten Mal verlieren, wird der FC Gütersloh neuer Tabellenführer. Für Schalke 04 trifft wieder Gerrit Wegkamp. Der Wuppertaler SV trifft erstmals zuhause, Rot-Weiß Oberhausen schlägt Borussia Dortmund U23.

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein, tippt den 7. Spieltag der Regionalliga West. Obwohl viel für die Sportfreunde Siegen spricht, setzt er auf den 1. FC Bocholt - und auf einen Stürmer des FC Schalke 04 U23. Eine Premiere beim BVB geht in Oberhausen in die Hose, der Wuppertaler SV trifft erstmals zuhause und der FC Gütersloh grüßt von der Tabellenspitze.

Bocholt gelingt der Lucky Punch

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
19:30live
Die Sportfreunde Siegen kommen ausgeruht zum 1. FC Bocholt, haben sich voll und ganz auf den FCB vorbereiten können und sind prima in Form, während Bocholt noch am Mittwoch im Pokal spielt. Die Rechnung scheint zu einfach, oder?

Tipp: Die Vernunft sagt, dass Siegen in Bocholt in jedem Fall punkten wird, das Bauchgefühl vermutet aber einen späten 2:1-Erfolg des FCB im Heimspiel - das wäre die erste Pleite von Siegen.

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
19:30live
Die Form spricht für die Sportfreunde Lotte, denen mit ihren ganzen Verstärkungen eine Menge zugetraut wurde. Gegen den SC Paderborn II hat es der Vorjahres-Aufsteiger selbst in der Hand, wieder oben anzugreifen.

Tipp: Die Sportfreunde Lotte haben ihren Start-Durchhänger gänzlich abgelegt und schlagen Paderborns U21 mit 3:0.

Wegkamp-Serie geht weiter, Bochum jubelt

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
14:00
Die U23-Teams von Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 sind in guter Form, es verspricht ein gutes Spiel zu werden - doch wer darf jubeln?

Tipp: Die Schalker! Im vierten Spiel in Folge trifft die MSV-Leihgabe Gerrit Wegkamp. Schalke II gleicht zweimal im Grenzlandstadion aus, dann sorgt Wegkamp mit seinem Tor zum 3:2 für die Entscheidung und ebenfalls erste Pleite der Gladbacher.

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00
Wer als Aufsteiger die Liga halten möchte, muss daheim vor allem gegen Teams auf Augenhöhe gewinnen. Der 1. FC Köln II ist zuletzt wieder am Neuling VfL Bochum II vorbeigezogen, der jetzt den Befreiungsschlag braucht.

Tipp: Es wird kein schönes Spiel, aber tatsächlich ein erfolgreiches: Bochums U21 gewinnt mit 1:0.

Wuppertaler SV trifft zuhause, Düsseldorf II eiskalt

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00
Der Wuppertaler SV braucht gegen den auswärtsschwachen SC Wiedenbrück unbedingt drei Punkte, allerdings hat der WSV in dieser Saison noch keinen Punkt daheim geholt.

Tipp: WSV und Wiedenbrück spielen 1:1. Damit holen beide Klubs jeweils ihren ersten Punkt - zuhause bzw. auswärts.

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live
Auf den ersten Sieg hoffend, reist die SSVg Velbert in die Landeshauptstadt. Die Gesamtbilanz spricht für den Aufsteiger, doch Fortuna Düsseldorfs U23 spielt eine ordentliche Saison.

Tipp: Velbert ist wieder engagiert, wird aber knapp mit 1:2 in Düsseldorf verlieren.

FC Gütersloh übernimmt Tabellenführung, RWO atmet durch

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00
Der SV Rödinghausen war dem FC Gütersloh mal voraus, das hat sich spätestens in der vergangenen Saison gedreht - und wird am Samstag wieder deutlich.

Tipp: Rödinghausen bleibt unten drin, weil der Gütersloh stark aufspielt und 4:0 gewinnt. Damit wird der Vizemeister neuer Tabellenführer.

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
14:00
Daniel Rios feiert seine Premiere als neuer BVB-Coach, deshalb ist im Kader der Dortmunder auch eine Menge Bewegung drin. Den größeren Druck hat nach einem Fehlstart allerdings Rot-Weiß Oberhausen.

Tipp: RWO kann endlich überzeugen und ab Minute eins den Ton diktieren. 2:0 heißt es in einem ordentlichen Regionalliga-Spiel nach 90 Minuten.

Bonner SC hat gegen Fortuna Köln bereits verloren

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
0
3
Eine Partie hat im Vorfeld stattgefunden: Fortuna Köln gewann mit 3:0 beim Bonner SC und hat sich deshalb mit 14 Punkten oben eingenistet.

Bonner SC – SC Fortuna Köln 0:3
Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita (25. Tobias Peitz), Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (46. Leon Augusto), Felix Erken, Jonas Berg (46. Marzouk Kotya-Fofana), Serhat Koruk (46. Julijan Popović), Lucas Cueto (50. Robin Bird) - Trainer: Younes Tazit - Trainer: Björn Mehnert
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, David Haider, Vleron Statovci (46. Kevin Brechmann), Younes Derbali, Tom Geerkens, Rafael Garcia (81. Kian Hekmat), Nico Thier, Adrian Stanilewicz (45. Luca Majetic), Enzo Wirtz (81. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui (71. Jonas Michelbrink) - Trainer: Matthias Mink
Schiedsrichter: Tarik Damar - Zuschauer: 3763
Tore: 0:1 Nico Thier (17.), 0:2 Vleron Statovci (21.), 0:3 Hamadi Al Ghaddioui (27.)

