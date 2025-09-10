FC Gütersloh neuer Tabellenführer, MSV-Stürmer jubelt wieder für S04

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein, tippt den 7. Spieltag der Regionalliga West. Obwohl viel für die Sportfreunde Siegen spricht, setzt er auf den 1. FC Bocholt - und auf einen Stürmer des FC Schalke 04 U23. Eine Premiere beim BVB geht in Oberhausen in die Hose, der Wuppertaler SV trifft erstmals zuhause und der FC Gütersloh grüßt von der Tabellenspitze.
>>> Hier geht es zur Regionalliga-Vorschau auf Spieltag 7
Tipp: Die Vernunft sagt, dass Siegen in Bocholt in jedem Fall punkten wird, das Bauchgefühl vermutet aber einen späten 2:1-Erfolg des FCB im Heimspiel - das wäre die erste Pleite von Siegen.
Tipp: Die Sportfreunde Lotte haben ihren Start-Durchhänger gänzlich abgelegt und schlagen Paderborns U21 mit 3:0.
Tipp: Die Schalker! Im vierten Spiel in Folge trifft die MSV-Leihgabe Gerrit Wegkamp. Schalke II gleicht zweimal im Grenzlandstadion aus, dann sorgt Wegkamp mit seinem Tor zum 3:2 für die Entscheidung und ebenfalls erste Pleite der Gladbacher.
Tipp: Es wird kein schönes Spiel, aber tatsächlich ein erfolgreiches: Bochums U21 gewinnt mit 1:0.
Tipp: WSV und Wiedenbrück spielen 1:1. Damit holen beide Klubs jeweils ihren ersten Punkt - zuhause bzw. auswärts.
Tipp: Velbert ist wieder engagiert, wird aber knapp mit 1:2 in Düsseldorf verlieren.
Tipp: Rödinghausen bleibt unten drin, weil der Gütersloh stark aufspielt und 4:0 gewinnt. Damit wird der Vizemeister neuer Tabellenführer.
Tipp: RWO kann endlich überzeugen und ab Minute eins den Ton diktieren. 2:0 heißt es in einem ordentlichen Regionalliga-Spiel nach 90 Minuten.
Bonner SC – SC Fortuna Köln 0:3
Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita (25. Tobias Peitz), Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (46. Leon Augusto), Felix Erken, Jonas Berg (46. Marzouk Kotya-Fofana), Serhat Koruk (46. Julijan Popović), Lucas Cueto (50. Robin Bird) - Trainer: Younes Tazit - Trainer: Björn Mehnert
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, David Haider, Vleron Statovci (46. Kevin Brechmann), Younes Derbali, Tom Geerkens, Rafael Garcia (81. Kian Hekmat), Nico Thier, Adrian Stanilewicz (45. Luca Majetic), Enzo Wirtz (81. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui (71. Jonas Michelbrink) - Trainer: Matthias Mink
Schiedsrichter: Tarik Damar - Zuschauer: 3763
Tore: 0:1 Nico Thier (17.), 0:2 Vleron Statovci (21.), 0:3 Hamadi Al Ghaddioui (27.)