FC Gütersloh leiht Talent von Zweitligist SC Preußen Münster aus

– Foto: Sebastian Sanders

Vor wenigen Tagen machte bereits die Runde, dass Zweitligist SC Preußen Münster eine Leihe des langjährigen Eigengewächses Jakob Korte plant und Regionalligist FC Gütersloh ein heißer Kandidat ist. Der 22-Jährige spielt seit der U14 bei den Adlerträgern und hat sich über die U21 in der Oberliga Westfalen in den Kader der 1. Mannschaft gespielt. Im Sommer 2024 unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Profivertrag. Nachdem er in der vergangenen Saison zum Nord-Regionalligisten VfB Lübeck ausgeliehen, aber durch eine Schambeinentzündung ausgebremst wurde, kann er nun wieder voll mitmischen, wie er im kürzlichen Trainingslager im spanischen Murcia beim 2:1-Testspielsieg gegen Belgiens Erstligisten Oud-Heverlee Leuven in der zweiten Hälfte unter Beweis stellte. In der Rückrunde bekommt er nun die Chance auf regelmäßige Spielpraxis beim ostwestfälischen Regionalligisten.

„Jakob ist hier beim SC Preußen groß geworden. Er ist sehr professionell und verfolgt ehrgeizig seine Ziele. Dabei bringt er sich auf und neben dem Trainingsplatz sehr gut in unsere Gruppe ein. Durch seine Verletzungspause im Sommer wurde Jakob zurückgeworfen, dennoch möchten wir ihn weiterhin gezielt fördern und ihm die nächsten Entwicklungsschritte ermöglichen”, erklärt Jan Uphues. Der Preußen-Sportdirektor sieht in dem Leihgeschäft zudem eine gute Möglichkeit für den 22-Jährigen, sein Potenzial weiter zu entfalten: „Für seine persönliche Entwicklung ist Spielzeit auf höchstmöglichem Wettbewerbsniveau sehr wichtig. Da wir Jakob diese Einsätze aktuell nicht in ausreichendem Maße bieten können, haben wir uns gemeinsam mit ihm auf eine Leihe bis zum Saisonende verständigt. Wir werden ihn während seiner Zeit in Gütersloh eng begleiten und sind überzeugt, dass er diese Phase sowohl für sich als auch für seine Mannschaft gut nutzen wird.” „Wir sind froh, dass das geklappt hat. Jakob ist ein technisch sehr guter Spieler, der wenig Bälle verliert. Er ist vor allem auf der Sechser- und Achterposition zu Hause. Wir hoffen, dass er uns in diesem halben Jahr weiterhilft“, freut sich Güterslohs Trainer Julian Hesse.