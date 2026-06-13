FC Gütersloh lässt Youngster zum künftigen Regionalliga-Rivalen ziehen

Gütersloh erinnert in seiner Meldung an das "unvergessene" 2:2-Remis am Lotter Kreuz. Im Oktober 2025 leitete Bollmann in der Nachspielzeit mit dem Anschlusstreffer eine furiose Aufholjagd ein. In der Rückserie hatte ihn eine Fußverletzung länger außer Gefecht gesetzt. Nach FuPa-Informationen ist diese inzwischen auskuriert.

In seiner Juniorenzeit wurde er u. a. mehrere Jahre beim DSC Arminia Bielefeld ausgebildet. Vor seinem "Durchbruch" bei seinem Heimatverein SCV Neuenbeken hatte der 1,92m-Mann dem Fußball den Rücken zugekehrt und sich dem Basketball gewidmet. Nun bleibt er dem ambitionierten Fußball treu und möchte seinen bisherigen 17 Regionalliga-Einsätzen weitere hinzufügen.

Stimmen zur Verpflichtung:

Bollmann: „Ich habe mich für die SG Wattenscheid 09 entschieden, weil mir, sowohl der Verein, als auch die sportliche Perspektive sehr gefallen hat. Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier sportlich und persönlich bestmöglich weiterentwickeln kann und freue mich, für so einen Traditionsverein spielen zu dürfen. Ich bin ein Spieler, der gerne offensiv denkt. Meine Stärken liegen besonders in meiner Physis, meiner Größe und im Spielaufbau.“

Richy Weber (Sportlicher Leiter): „Mit Henri gewinnen wir einen sehr spannenden und entwicklungsfähigen Spieler, der unserer linken Seite guttun wird. Henri bringt körperlich, trotz seines jungen Alters, bereits vieles mit und sein Spielstil charakterisiert sich durch seine Dynamik und Power. Wir sind uns sicher, dass er bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen wird und wir viel Freude an ihm haben werden.“

Przemek Czapp (Cheftrainer): „Mit Henri Bollmann gewinnen wir einen jungen und sehr entwicklungsfähigen Linksverteidiger, der ein hohes Tempo und starke technische Fähigkeiten mitbringt. Besonders seine offensive Ausrichtung und sein mutiges Spiel nach vorne werden unserem Spiel auf der linken Seite zusätzliche Dynamik geben. Wir freuen uns, dass Henri sich für den Weg bei der SG Wattenscheid 09 entschieden hat.“

Die Transfers der SG Wattenscheid 09:

Zugänge: Philip Buczkowski (SSVg Velbert), Abdulrahmann Muhammad Ali (eigene U19), Illia Poliakov (RW Oberhausen), Elias Demirarslan (RW Oberhausen), Maximilian Adamski (1. FC Bocholt), Jens Balzukat (SC Paderborn 07 II), Marlon Sadowski (Hombrucher SV U19), Agon Arifi (TSG Sprockhövel), Tidiane Gueye (SC Preußen Münster II), Henri Bollmann (FC Gütersloh), Elias Yousfi (RW Essen U19)

Abgänge: Jan Weindorf (SV Vestia Disteln), Deniz Duran (Concordia Wiemelhausen), Nils da Costa Pereira ( ASK Ahlen), Tarik Ould Seltana (DJK TuS Hordel), Ilias Anan (Ziel unbekannt), Jermaine Jann (Ziel unbekannt), Atakan Uzunbas (Ziel unbekannt), Nico Pulver (Ziel unbekannt), Laurenz Kegel (SV Schermbeck), Gian-Luca Rexhäuser (TuS Ennepetal), Serhat Kacmaz (Ziel unbekannt), Berkan Firat (Ziel unbekannt), Devin Dröge (SV Vestia Disteln), David Loheider (Ziel unbekannt), Quentin Weiß (Ziel unbekannt)