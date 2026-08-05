FC Gütersloh II geht mit zehn Neuzugängen in die Saison

(v.l.:) Nazhan Faysal, Samuel Atman, Robin Klois, Berkay Arslan, Fabian Huhn, Davyd Dymchenko und Remigiusz Puchala. Es fehlen Thomas Schreiber, Ariel Kurmekaj und Luca Mackowiak. – Foto: FC Gütersloh

Ein neu formiertes Team und gleich fünf Aufsteiger – auf die 2. Mannschaft des FC Gütersloh wartet eine mehr als interessante Bezirksliga-Saison. Die beiden Trainer Dirk van der Ven und Jakob Simon haben neun Neuzugänge in der Mannschaft, während acht Spieler die Zweite verlassen haben. Geblieben sind die Routiniers Daniel Burger, Julian Aistermann und Jannis Flaskamp. Saisonstart ist am Sonntag. Um 15 Uhr ist im Sportzentrum Süd Schwarz-Weiß Sende zu Gast.

„Wir bauen wieder auf junge neue Spieler, die wir auf jeden Fall weiter entwickeln wollen. Wir haben bei den Verpflichtungen darauf geachtet, auf jung und qualitativ hochwertig zu setzen. Ich glaube, dass wir den Mix haben wir hinbekommen haben. Nach den ersten Einheiten sieht man schon, dass wir uns qualitativ verbessert haben“, ist Teammanager Patrick Grimm zuversichtlich. Von den zehn Neuzugänge haben mit Samuel Atman, Ariel Kurmekaj, Nazhan Faysal, Fabian Huhn und Remigiusz Puchala fünf Spieler in der vergangenen Saison noch bei den A-Junioren gespielt.

Eine Wundertüte wird auf jeden Fall die neue Bezirksliga. Gleich fünf Klubs sind als Aufsteiger in die Bezirksliga aufgerückt: Neben Stadtnachbar Tur Abdin Gütersloh sind das BV Werther, TuS Jöllenbeck, TuS Kachtenhausen und SG Sonneborn/Alverdissen. Da die Sportvereinigung Steinhagen und der TuS Lipperreihe in die Landesliga aufgestiegen sind, gibt es zwei Topteams weniger in der Liga. „Wir selbst sind noch viel zu früh in der Vorbereitung, um da eine klare Zielrichtung vorzugeben. Natürlich wollen wir eine erfolgreichere Punkteausbeute als in der vergangenen Saison und deutlich weniger Gegentore kassieren“, hofft Grimm auf eine positive Entwicklung.