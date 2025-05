FC Gütersloh holt Wiedenbrücks offensivstarken Dauerbrenner

Vom SC Wiedenbrück wechselt der 27-jähirge Jan-Lukas Liehr zum FCG. Der offensivstarke Mittelfeldspieler (neun Tore) ist der Feldspieler mit der meisten Einsatzzeit beim SCW und hat seine gesamte Laufbahn in der vierthöchsten Spielklasse verbracht. Insgesamt 283 Regionalliga-Partien stehen in seiner Vita, u. a. auch für den SV Lippstadt 08 und den SC Verl. Nach vier Spielzeiten beim SC Wiedenbrück wird sich der Leistungsträger aller Voraussicht nach mit dem erneuten Klassenerhalt verabschieden.

„Jan-Lukas ist ein absoluter Schlüsselspieler in Wiedenbrück und ein Junge aus der Region. Das ist ein sehr guter Transfer für uns“, freut sich Trainer Julian Hesse über den Neuzugang: "Er passt mit seiner Art Fußball zu spielen, absolut in unsere Mannschaft. Er ist ein sehr laufstarker Spieler und spiel-intelligent. Seine größte Stärke besteht darin, dass er immer wieder die Wege in den Strafraum sucht und sehr torgefährlich ist."

Auf der Torwartposition gab der FCG die Vertragsverlängerung mit Ersatzkeeper Tim Matuschewsky bekannt. Am vergangenen Spieltag durfte er gegen den FC Düren (6:0) das dritte Mal in der laufenden Spielzeit das Tor hüten.

Der 23-Jährige, der vor fast zwei Jahren in den Heidewald wechselte, kam bisher viermal in der Regionalliga und fünfmal im Westfalenpokal zum Einsatz. Hesse hält große Stücke auf seinen 1,92 Meter großen Torwart: „Tim ist auf alle Fälle ein großes Torwarttalent. Ihm trauen wir absolut zu, die Nachfolge von Jarno Peters anzutreten. Er ist ein moderner Torwart, der gut mitspielt, sehr gut im Aufbauspiel und sehr dynamisch in seinem Torwartspiel auf der Linie ist. Wir sind froh, dass das geklappt hat, weil wir viel in ihm sehen.“