FC Gütersloh holt früheren Top-Scorer aus der 3. Liga zurück

In der 3. Liga konnte Beckhoff nur zwei Tore erzielen. – Foto: Eibner Pressefotos

"Wir sind super glücklich, dass wir Phil zurückgewinnen konnten. Er hat auch auf besser dotierte Angebote verzichtet, um zu uns zurückzukommen. Es gab Vereine, wo er mehr hätte verdienen können. Das zeigt auch seine Identifikation mit unserem Klub“, freut sich Trainer Julian Hesse über den Rückkehrer, der für Gütersloh natürlich ein absoluter Toptransfer ist.

Der Stürmer gehörte in der Vizemeister-Saison 2024/25 zu den absoluten Leistungsträgern der Mannschaft. In 33 Regionalliga-Spielen erzielte er 15 Tore und zwölf Assists für die Ostwestfalen. Mit unermüdlichem Einsatz und tollen Toren begeisterte er die Fans. „Wir kennen seine Qualitäten. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen und jetzt erwarten, dass er die selbe Saison spielt wie beim letzten Mal. Er hatte in der vergangenen Saison nicht so viel Rhythmus und hat nicht so viel gespielt. Wir müssen ihm Zeit und Vertrauen geben. Das kann auch ein bisschen dauern. Es ist aber auch klar, dass er mit seinen technischen Fähigkeiten uns ganz andere Möglichkeiten gibt. Wir sind einfach froh, weil er einfach ein Straßenfußballer ist und es immer gut ist, so jemanden im Kader zu haben“, fordert Hesse Geduld ein für den Neuzugang.