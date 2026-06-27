FC Gütersloh holt früheren Top-Scorer aus der 3. Liga zurück

Er rackert, rennt, fightet, trifft und gibt jetzt wieder alles für den FC Gütersloh! Der Regionalligist hat Phil Beckhoff zurückgeholt. Nach einem Jahr bei Drittligist Jahn Regensburg kehrt der 26-jährige Stürmer in den Heidewald zurück.
"Wir sind super glücklich, dass wir Phil zurückgewinnen konnten. Er hat auch auf besser dotierte Angebote verzichtet, um zu uns zurückzukommen. Es gab Vereine, wo er mehr hätte verdienen können. Das zeigt auch seine Identifikation mit unserem Klub“, freut sich Trainer Julian Hesse über den Rückkehrer, der für Gütersloh natürlich ein absoluter Toptransfer ist.
Der Stürmer gehörte in der Vizemeister-Saison 2024/25 zu den absoluten Leistungsträgern der Mannschaft. In 33 Regionalliga-Spielen erzielte er 15 Tore und zwölf Assists für die Ostwestfalen. Mit unermüdlichem Einsatz und tollen Toren begeisterte er die Fans. „Wir kennen seine Qualitäten. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen und jetzt erwarten, dass er die selbe Saison spielt wie beim letzten Mal. Er hatte in der vergangenen Saison nicht so viel Rhythmus und hat nicht so viel gespielt. Wir müssen ihm Zeit und Vertrauen geben. Das kann auch ein bisschen dauern. Es ist aber auch klar, dass er mit seinen technischen Fähigkeiten uns ganz andere Möglichkeiten gibt. Wir sind einfach froh, weil er einfach ein Straßenfußballer ist und es immer gut ist, so jemanden im Kader zu haben“, fordert Hesse Geduld ein für den Neuzugang.
Der Stürmer kam vor zwei Jahren als etablierter Regionalliga-Spieler in den Heidewald. 113 Regionalliga-Spiele und 28 Tore für den SC Wiedenbrück, Borussia Mönchengladbach II und den Wuppertaler SV standen auf seiner Visitenkarte. Aber nirgendwo hat es so gut gepasst wie im Heidewald. Nach der überragenden Vizemeister-Saison bekam Beckhoff ein Angebot aus der 3. Liga und wechselte zu Jahn Regensburg. Hier erzielte er zwei Tore in 23 Spielen und stand fünfmal in der Startelf.
Beckhoff wird schon an diesem Wochenende am Trainingslager im Hotel Klosterpforte in Marienfeld teilnehmen. Der FCG bereitet sich dort bis Sonntag auf die kommende Regionalliga-Saison vor. Das nächste Testspiel ist am Mittwoch, 8. Juli, um 15 Uhr bei Zweitligist DSC Arminia Bielefeld geplant, bevor dann drei Tage später um 14 Uhr das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 ansteht. Online-Tickets für das Schalke-Spiel sind hier erhältlich.
Beckhoff ist der vierte Neuzugang des FC Gütersloh in diesem Sommer. Justin Lukas (Arminia Bielefeld II), Kevin Hingerl (TSV Buchbach) und Niklas Möllers (Arminia Bielefeld II) wechseln ebenfalls zum FCG.