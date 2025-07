FC Gütersloh: Ex-Lippstädter kehrt in die Regionalliga West zurück

Im Sommer 2022 hatte sich Maiella in den Süden aufgemacht. Seit seiner Jugend hatte er bis dahin - mit einjähriger Unterbrechung bei Rot Weiss Ahlen - seine Karriere beim SV Lippstadt 08 verbracht. Im Sommer 2018 feierte der gelernte Linksaußen die Meisterschaft in der Oberliga Westfalen und spielt seitdem in der vierhöchsten Spielklasse. Nach zwei Jahren beim VfR Aalen kam er in der vergangenen Saison auf 19 Regionalliga-Einsätze für den TSV Steinbach Haiger. Insgesamt stehen 167 Regionalliga-Partien in seiner Vita.

„Paolo hat sich für den Verein stets mit starker Mentalität und großem Engagement eingebracht und war auch innerhalb unserer Mannschaft ein beliebter Spieler“, sagte Steinbachs Geschäftsführer Sport Giuseppe Lepore unter der Woche zur Vertragsauflösung.