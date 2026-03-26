FC Gütersloh bindet zwei Leistungsträger Coach Hesse lobt Entwicklung und Mentalität von red · Heute, 15:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Gütersloh

Regionalligist FC Gütersloh treibt seine Kaderplanung voran und setzt auf Kontinuität: Mit Erik Lanfer (22) und David Winke (26) haben zwei wichtige Akteure ihre Verträge verlängert. Damit halten die Ostwestfalen sowohl ein entwicklungsfähiges Talent als auch einen erfahrenen Führungsspieler im Kader.

Lanfer, 22 Jahre alt, geht damit in seine dritte Saison am Heidewald. Der flexible Defensivspieler, der sowohl als Linksverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt wird, war 2024 von Rot Weiss Ahlen gekommen und hat sich seitdem etabliert. In bislang 65 Pflichtspielen – darunter 56 Einsätze in der Regionalliga West – überzeugte er mit Konstanz und Einsatzbereitschaft. Trainer Julian Hesse sieht im ehemaligen Nachwuchsspieler des FC Schalke 04 weiteres Entwicklungspotenzial: „Erik gehört zur wichtigen Achse der Mannschaft, er ist auf dem besten Weg, ein Führungsspieler zu werden.“ Besonders hebt Hesse dessen „Giftigkeit gegen den Ball“, die hohe Laufbereitschaft sowie den starken linken Fuß hervor.

– Foto: FC Gütersloh

Noch stärker in der Hierarchie verankert ist Winke. Der 26-jährige Innenverteidiger, der seit der Verletzung von Björn Rother als Kapitän fungiert, bleibt ebenfalls beim FCG. Winke war erst in der Vorsaison vom 1. FC Düren nach Gütersloh gewechselt und avancierte schnell zu einer zentralen Figur.