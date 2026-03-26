FC Gütersloh bindet zwei Leistungsträger

Regionalligist FC Gütersloh treibt seine Kaderplanung voran und setzt auf Kontinuität: Mit Erik Lanfer (22) und David Winke (26) haben zwei wichtige Akteure ihre Verträge verlängert. Damit halten die Ostwestfalen sowohl ein entwicklungsfähiges Talent als auch einen erfahrenen Führungsspieler im Kader.
Lanfer, 22 Jahre alt, geht damit in seine dritte Saison am Heidewald. Der flexible Defensivspieler, der sowohl als Linksverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt wird, war 2024 von Rot Weiss Ahlen gekommen und hat sich seitdem etabliert. In bislang 65 Pflichtspielen – darunter 56 Einsätze in der Regionalliga West – überzeugte er mit Konstanz und Einsatzbereitschaft.
Trainer Julian Hesse sieht im ehemaligen Nachwuchsspieler des FC Schalke 04 weiteres Entwicklungspotenzial: „Erik gehört zur wichtigen Achse der Mannschaft, er ist auf dem besten Weg, ein Führungsspieler zu werden.“ Besonders hebt Hesse dessen „Giftigkeit gegen den Ball“, die hohe Laufbereitschaft sowie den starken linken Fuß hervor.
Noch stärker in der Hierarchie verankert ist Winke. Der 26-jährige Innenverteidiger, der seit der Verletzung von Björn Rother als Kapitän fungiert, bleibt ebenfalls beim FCG. Winke war erst in der Vorsaison vom 1. FC Düren nach Gütersloh gewechselt und avancierte schnell zu einer zentralen Figur.
„Das ist super wichtig für uns, weil er eine der absoluten Stützen der Mannschaft ist“, betont Hesse. Neben seinen fußballerischen Qualitäten hebt der Trainer vor allem Winkes Charakter hervor: „Er ist ein toller Charakter und in erster Linie ein sehr guter Mensch.“ Seine Flexibilität in der Defensive sowie seine professionelle Einstellung machen ihn für das Team besonders wertvoll.
Winke kommt bislang auf 57 Regionalliga-Einsätze für Gütersloh, insgesamt stehen 153 Partien in der vierthöchsten Spielklasse in seiner Vita – unter anderem für den 1. FC Köln II, den Bonner SC und den 1. FC Düren.
Mit den Vertragsverlängerungen setzt der FC Gütersloh ein klares Zeichen: Der eingeschlagene Weg mit einer stabilen Achse und entwicklungsfähigen Spielern soll konsequent fortgeführt werden.