FC Gütersloh beantragt erstmals nach 27 Jahren eine Profiliga-Lizenz

In der Regionalliga West marschiert der SC Fortuna Köln vorne weg, da die Konkurrenz regelmäßig schwächelt. So auch der FC Gütersloh, der sich im dritten Jahr nach der Regionalliga-Rückkehr durchaus den weiteren Aufstieg in den bezahlten Fußball vorstellen könnte. Bei zwölf Punkten Rückstand sind die Chancen auf ein Minimum gesunken, doch die Verantwortlichen möchten für die Zukunft gerüstet sein, wenn vielleicht bald wieder jährlich der Lizenz-Antrag für eine Profi-Liga gestellt werden muss bzw. darf.

Rechtzeitig vor dem Stichtag 1. März hat der Verein seine Unterlagen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht. Es ist das erste Mal seit 27 Jahren, dass sich der FCG für die Lizenz in einer Profi-Liga bewirbt.