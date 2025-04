FC Gütersloh angelt sich Dortmunder Talent aus der Oberliga

Im Sommer 2023 war Wilkesmann vom TSC Eintracht Dortmund, eine der besten Dortmunder Jugendschmieden, nach Aplerbeck gewechselt. 50 Einsätze und drei Tore stehen im westfälischen Amateuroberhaus bislang zu Buche. Nachdem er in der vergangenen Saison noch "Edeljoker" war, steht er inzwischen immer in der Startelf.

Der Mittelfeldspieler, der sein zweites Seniorenjahr beim Oberligisten verbringt, möchte im Heidewald den nächsten Schritt in seiner Laufbahn machen. „Len ist sehr talentiert, hat eine hohe Laufbereitschaft und ist sowohl taktisch als auch technisch schon auf einem sehr guten Niveau unterwegs“, lobt Sportchef Rob Reekers den Youngster.

Reekers ist zuversichtlich, dass der Neuzugang den Sprung in die vierthöchste Spielklasse schafft: „Durch seine ehrgeizige und professionelle Einstellung zum Fußball hat er das Potenzial, sich schnell an das Regionalliga-Niveau zu gewöhnen. Wir freuen uns, dass er in der kommenden Saison das FCG-Trikot trägt.“

