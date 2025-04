Philipp Asenbeck scheitert aus 11 Metern an SBR Keeper Deckert

FC Grünthal unterliegt schwachem SB Rosenheim Verlinkte Inhalte Kreisliga 1 FC Grünthal SB Rosenheim

In der Manier eines Meisters: So könnte man das Spitzenspiel des 20. Spieltags der Kreisliga 1 nennen. Der SB aus Rosenheim ist am Rande einer Niederlage, aber nimmt glücklich 3 Punkte mit in die Kreisstadt. Der FC Grünthal muss mit der unzureichenden Chancenverwertung hadern, kann jedoch darauf aufbauen, dem Tabellenführer über weite Strecken geboten zu haben und diesen sogar in Teilen zu dominieren.

Es war das versprochene Spitzenspiel. Um 15.00 pfiff der zu jeder Zeit souveräne Schiedsrichter Christian Scholz das Spiel zwischen der auf Tabellenplatz 4 rangierenden Heimelf und dem Spitzenreiter aus Rosenheim an. Und das Spiel erlebte bereits in der 4.Minute ertönte nach einem Foul an Jonas Grunder der Elfmeter-Pfiff. Chefsache für Kapitän Asenbeck, der jedoch mit seinem platzierten, aber nicht ausreichend druckvollem Strafstoß an Gästekeeper Johannes Deckert scheitert. Bereits in der 8.Spielminute muss FCG-Coach Schmid das erste Mal wechseln, nachdem Jakob Obermayr und Luis Berkermann im Mittelfeld bei einer Kontersituation der Gäste im Mittelfeld zusammenprallen. Es geht danach weder für Obermayr noch für Berkermann. Der FCG wünscht beiden Spielern eine Schnell Genesung.